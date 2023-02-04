Нандо Де Коло стал самым результативным игроком в истории еврокубковых турниров

Защитник « » в пятницу стал лучшим бомбардиром в истории еврокубков.

Француз реализовал 3-очковый в начале матча против «Виртуса» (64:77) и обогнал легендарного Никоса Галиса, выйдя на 1-е место по общему количеству очков в еврокубковых турнирах.

На данный момент в активе Де Коло суммарно 4 917 очков в матчах различных евротурниров.

Галис удерживал рекорд более 28 лет. Греческая легенда имеет на своем счету 4 904 очка за карьеру в еврокубках. Последние очки Никос набрал в матче с «Будивельником» 6 октября 1994 года в Лиге Европы ФИБА, которая является предшественницей нынешней Евролиги.

Де Коло набрал свои первые очки в еврокубках 20 ноября 2007 года, когда представлял «Шоле Баскет». Это случилось в квалификационной встрече Еврокубка ФИБА.

С 2014 по 2019 годы Нандо выступал за московский .

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