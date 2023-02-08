Леброн Джеймс прибыл на матч с «Оклахомой» в черном костюме

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото Карим Абдул-Джаббар Оклахома-Сити Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прибыл на домашний матч против «Оклахомы» в полностью черном костюме.

Четырехкратному чемпиону НБА осталось набрать 36 очков, чтобы обойти легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории лиги.

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