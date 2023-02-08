Леброн Джеймс прибыл на матч с «Оклахомой» в черном костюме
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прибыл на домашний матч против «Оклахомы» в полностью черном костюме.
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