Леброн Джеймс: «Бегу быстрее 21-летних и прыгаю выше 23-летних»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что он удивлен своим выступлением в нынешнем сезоне.

«Когда у нас матчи бэк-ту-бэк или третья игра за четыре дня, иногда я просыпаюсь и думаю: «Сегодня я не выживу». Я просто чувствую это. Я говорю: «Сегодня мне придется играть против 20-летних. Это закончится плохо».

А потом я выхожу на площадку, бегу быстрее 21-летних и прыгаю выше 23-летних. В игре я чувствую себя очень хорошо. Не только физически, но и, что более важно, умственно. В моем 20-м сезоне я намного мудрее, чем в 10-м или даже в 15-м», – заявил Джеймс.

В нынешнем сезоне 38-летний баскетболист набирает 30 очков, 8,5 подбора и 7,1 передачи в среднем за матч. Ему осталось набрать 36 очков, чтобы побить рекорд НБА по общей результативности за карьеру.

Леброн пришел к вечному рекорду за счет нечеловеческого здоровья. Мы подсчитали все его травмы за 20 лет, лишь одна из них серьезная

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12 комментариев

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anton sorokin
Ответ ...Quo Vadis...
Да, обычно детей как то стараются в более престижное русло пустить.
И куда же крестьяне отдают своих детей?
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Кукич
Ответ Руслан Султанов
Как бы я не любил его, но то что он играет на высочайшем уровне в таком возрасте это космос! Играть с сыном с мячом это мечта для любого мужика, но играть в лучшей лиге незбыточная для миллиардов людей!
А сынишка максимум ролевик. Мельче отца и природа другими талантами не одарила. Как часто бывает сыном Дария оказывается Ксеркс,а редки те случаи когда сыном Филиппа оказывается Александр Македонский(Великий сын великого отца)
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гайка и болт
Люблю я капусту, люблю я морковку,
Я бегаю быстро и прыгаю ловко 😆
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N-6 AlexanderX
Великий спортсмен. Величайший баскетболист, которого я когда-либо видел. Поцелованный природой и Козерожьим долголетием. Играй как можно дольше и радуй адекватных фанатов этой замечательной игры и не забывай о своих хейтерах, ультрамарины тоже люди. Гули - гули.
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badaboom
"Когда у нас матчи бэк-ту-бэк или третья игра за четыре дня, иногда я выхожу на площадку"
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...Quo Vadis...
Ответ Руслан Султанов
Как бы я не любил его, но то что он играет на высочайшем уровне в таком возрасте это космос! Играть с сыном с мячом это мечта для любого мужика, но играть в лучшей лиге незбыточная для миллиардов людей!
Да, обычно детей как то стараются в более престижное русло пустить.
+1
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-5
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...Quo Vadis...
Ответ Tim Timson
А вот те кому за 30 с ними тяжело добавил Леброн)
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...Quo Vadis...
Ответ Артем Андреев
И это в 38 лет!
Мудрее?

Кстати, сомнительно. Глядя на его перлы.
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Артем Андреев
И это в 38 лет!
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Tim Timson
А вот те кому за 30 с ними тяжело добавил Леброн)
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Руслан Султанов
Как бы я не любил его, но то что он играет на высочайшем уровне в таком возрасте это космос! Играть с сыном с мячом это мечта для любого мужика, но играть в лучшей лиге незбыточная для миллиардов людей!
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+13
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alexLA
Думаю всё же с Бакс рекорд побьет, будет символично. Хотя, если завтра трёха полетит, то может и завтра)
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