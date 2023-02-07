Леброн Джеймс: «Бегу быстрее 21-летних и прыгаю выше 23-летних»

Форвард « » признался, что он удивлен своим выступлением в нынешнем сезоне.

«Когда у нас матчи бэк-ту-бэк или третья игра за четыре дня, иногда я просыпаюсь и думаю: «Сегодня я не выживу». Я просто чувствую это. Я говорю: «Сегодня мне придется играть против 20-летних. Это закончится плохо».

А потом я выхожу на площадку, бегу быстрее 21-летних и прыгаю выше 23-летних. В игре я чувствую себя очень хорошо. Не только физически, но и, что более важно, умственно. В моем 20-м сезоне я намного мудрее, чем в 10-м или даже в 15-м», – заявил Джеймс.

В нынешнем сезоне 38-летний баскетболист набирает 30 очков, 8,5 подбора и 7,1 передачи в среднем за матч. Ему осталось набрать 36 очков, чтобы побить рекорд по общей результативности за карьеру.

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