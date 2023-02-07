Шейн Баттье: «Не уверен, что мы снова увидим кого-то вроде Леброна Джеймса. Считаю его величайшим игроком»

Теги Майкл Джордан Уилт Чемберлен Леброн Джеймс Шейн Баттье Лейкерс Майами НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Бывший игрок НБА Шейн Баттье отдал должное экс-одноклубнику по «Майами» Леброну Джеймсу.

Лидер «Лейкерс» близок к тому, чтобы выйти на 1-е место на набранным очкам в НБА, ему осталось 36 очков до рекорда Карима Абдул-Джаббара.

«Считаю Леброна величайшим игроком всех времен. Я предвзят, я знаю это, но мне позволено быть таковым. И я знаю, что мы говорили то же самое про Карима Абдул-Джаббара, про Уилта Чемберлена, про Майкла Джордана. И все же я не уверен, что мы когда-либо снова увидим кого-то вроде Леброна Джеймса», – заявил Баттье.

Леброн пришел к вечному рекорду за счет нечеловеческого здоровья. Мы подсчитали все его травмы за 20 лет, лишь одна из них серьезная

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
morozovvasya
Скучаю по "Баттиоке" Шэйна...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий