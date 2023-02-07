Шейн Баттье: «Не уверен, что мы снова увидим кого-то вроде Леброна Джеймса. Считаю его величайшим игроком»
Бывший игрок НБА Шейн Баттье отдал должное экс-одноклубнику по «Майами» Леброну Джеймсу.
Лидер «Лейкерс» близок к тому, чтобы выйти на 1-е место на набранным очкам в НБА, ему осталось 36 очков до рекорда Карима Абдул-Джаббара.
«Считаю Леброна величайшим игроком всех времен. Я предвзят, я знаю это, но мне позволено быть таковым. И я знаю, что мы говорили то же самое про Карима Абдул-Джаббара, про Уилта Чемберлена, про Майкла Джордана. И все же я не уверен, что мы когда-либо снова увидим кого-то вроде Леброна Джеймса», – заявил Баттье.
Леброн пришел к вечному рекорду за счет нечеловеческого здоровья. Мы подсчитали все его травмы за 20 лет, лишь одна из них серьезная
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