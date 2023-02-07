Бывший игрок НБА Шейн Баттье отдал должное экс-одноклубнику по « » .

Лидер « » близок к тому, чтобы выйти на 1-е место на набранным очкам в НБА, ему осталось 36 очков до рекорда Карима Абдул-Джаббара.

«Считаю Леброна величайшим игроком всех времен. Я предвзят, я знаю это, но мне позволено быть таковым. И я знаю, что мы говорили то же самое про , про Уилта Чемберлена, про . И все же я не уверен, что мы когда-либо снова увидим кого-то вроде Леброна Джеймса», – заявил Баттье.

Леброн пришел к вечному рекорду за счет нечеловеческого здоровья. Мы подсчитали все его травмы за 20 лет, лишь одна из них серьезная