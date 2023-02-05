Леброн Джеймс: «Иногда хочется просто выйти на улицу и сходить в кинотеатр, как обычный человек»

Звездный форвард « » признался, что иногда ему хочется пожить жизнью «обычного человека».

«Не очень часто, но бывают моменты, когда я жалею, что не могу заниматься обычными вещами.

Хочется просто выйти на улицу, зайти в кинотеатр, присесть, сходить в буфет, купить попкорн. Хочется просто пойти в парк развлечений, как обычный человек. Сходить в Target, зайти в Starbucks и написать свое имя на чашке, как обычный человек.

Разумеется, я не жалуюсь на жизнь, но иногда бывает непросто», – сказал Леброн.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым