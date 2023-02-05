Леброн Джеймс: «Иногда хочется просто выйти на улицу и сходить в кинотеатр, как обычный человек»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что иногда ему хочется пожить жизнью «обычного человека».

«Не очень часто, но бывают моменты, когда я жалею, что не могу заниматься обычными вещами.

Хочется просто выйти на улицу, зайти в кинотеатр, присесть, сходить в буфет, купить попкорн. Хочется просто пойти в парк развлечений, как обычный человек. Сходить в Target, зайти в Starbucks и написать свое имя на чашке, как обычный человек.

Разумеется, я не жалуюсь на жизнь, но иногда бывает непросто», – сказал Леброн.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

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4 комментария

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Назар Игорь
В кинотеатр только на последний ряд.
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Первый глор Кливленда
Иногда хочется пожить в особняке за туеву хочу миллионов, поездить на Ламборгини и слетать в любую точку мира на личном джете, как обычная суперзвезда и живая легенда баскетбола, но что поделать, не судьба.
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banderos
А потом понимаешь, что там случайно могут показать Space Jam 2, и уже никуда не хочется
+2
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Xell
"Нам царям надо давать бесплатно молоко, за вредность"))
+2
0
+2
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