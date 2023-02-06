Гэри Пэйтон: «Леброн более универсальный, чем Джордан. Но Майкл был убийцей в концовках»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Гэри Пэйтон НБА Баскетбол

Член Зала славы Гэри Пэйтон сравнил суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса и легенду «Буллс» Майкла Джордана.

«Я считаю, что Леброн Джеймс более универсальный игрок, чем Майкл Джордан, потому что он умеет отдавать передачи и делать подборы.

Майкл был лучше в концовках. Он был настоящим убийцей. Он шел на тебя и бросал, когда ему было нужно, и попадал», – сказал Пэйтон.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

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11 комментариев

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banderos
Ответ Александр Павлов
На видеокассетах, рассылаемых в Китай и Россию, Джордан вообще не промахивался.
Шаришь. Их Госдеп в 90-х рассылал вместе с кепками USA с орлом (которые раскрашивали фломастерами самые модные пацаны) и спортивными костюмами Chicago Bulls.
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dens76
Ответ Намик Алимарданов
Возможно так и есть. Но Леброн повыше и покрепче Майкла и больше играл на "тройке". Джордан играл на "двойке". Отсюда и больше подборов, что естественно. Один больше отдавал, другой больше забивал. Только не говорите, что вот-вот Джеймс станет лучшим снайпером НБА за всю историю. Майкл сыграл намного меньше сезонов и в его время трешки еще не были в моде.
Ну тогда добавь, что Майкл больше и бросал, чем Джеймс 22,9 против 19,7, а % у Джеймса общий выше и трёхи % у Джеймса лучше, только штрафные хуже)
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vzi
Джордан лучше зависал и вообще техничнее.
Лёба это скорее таран.
У Джордана 6 гаек, у Лёбы 4, но зато с тремя разными командами.
Сложно сказать, кто лучше.
Я за Кобе. )
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emptinesspetr
Да. Леброн и менеджер, и политик, и невидимка при пробежках, и драматург при флопах.
+2
-2
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Намик Алимарданов
Возможно так и есть. Но Леброн повыше и покрепче Майкла и больше играл на "тройке". Джордан играл на "двойке". Отсюда и больше подборов, что естественно. Один больше отдавал, другой больше забивал. Только не говорите, что вот-вот Джеймс станет лучшим снайпером НБА за всю историю. Майкл сыграл намного меньше сезонов и в его время трешки еще не были в моде.
+3
-3
0
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Stivi M.D.
Ответ Александр Павлов
На видеокассетах, рассылаемых в Китай и Россию, Джордан вообще не промахивался.
Ахахаах это нокаут ))
+2
-1
+1
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bodros
Ответ Трипл-дабл Дончича
Если можно, напишите тут стату )
https://i.ytimg.com/vi/NtKS8YR5ioo/mqdefault.jpg

На такое натыкался
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+4
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Mikael Rikhard
леброн более универсальный, но чокер
+3
-4
-1
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Александр Павлов
На видеокассетах, рассылаемых в Китай и Россию, Джордан вообще не промахивался.
+22
-1
+21
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Трипл-дабл Дончича
Ответ bodros
Только у Краба стата в клатчах лучше, а уж где там Кобе…ух
Если можно, напишите тут стату )
+8
0
+8
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bodros
Только у Краба стата в клатчах лучше, а уж где там Кобе…ух
+10
-7
+3
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