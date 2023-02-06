Гэри Пэйтон: «Леброн более универсальный, чем Джордан. Но Майкл был убийцей в концовках»

Член Зала славы сравнил суперзвезду « » и легенду «Буллс» .

«Я считаю, что Леброн Джеймс более универсальный игрок, чем Майкл Джордан, потому что он умеет отдавать передачи и делать подборы.

Майкл был лучше в концовках. Он был настоящим убийцей. Он шел на тебя и бросал, когда ему было нужно, и попадал», – сказал Пэйтон.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым