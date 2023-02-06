Гэри Пэйтон: «Леброн более универсальный, чем Джордан. Но Майкл был убийцей в концовках»
Член Зала славы Гэри Пэйтон сравнил суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса и легенду «Буллс» Майкла Джордана.
«Я считаю, что Леброн Джеймс более универсальный игрок, чем Майкл Джордан, потому что он умеет отдавать передачи и делать подборы.
Майкл был лучше в концовках. Он был настоящим убийцей. Он шел на тебя и бросал, когда ему было нужно, и попадал», – сказал Пэйтон.
Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым
Лёба это скорее таран.
У Джордана 6 гаек, у Лёбы 4, но зато с тремя разными командами.
Сложно сказать, кто лучше.
Я за Кобе. )
На такое натыкался