«Майами» попытается найти новую команду для Кайла Лаури

Теги возможные переходы Кайл Лаури Майами НБА Баскетбол

«Майами» попытается найти новую команду для 36-летнего разыгрывающего Кайла Лаури.

Флоридский клуб «мотивирован» обменять Лаури, так как игрок заметно сдал в этом сезоне.

«В раздевалке, даже если мы говорим о ближайших друзьях Лаури, считают, что он нуждается в переменах. В организации видят это», – отмечает обозреватель Грег Сильвандер.

Кайл набирает в среднем по 12,0 очка, 4,3 подбора и 5,3 передачи за игру.

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7 комментариев

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frenemy
Ответ Rodbert
Сдал потому что в защитной модели Маями нужна полная отдача, особенно в ПО, а он даже сезонку не тянет. Со скамьи будет полезен, но кто за такие бабки его возьмет?
Соглашусь, со скамьи на лимите минут даст пользу. Но на данный момент за те деньги и роль, которые ему выписала команда он слабовато себя проявляет.
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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ Fungus_Amongus
Надеюсь, Клипперс не вляпаются. Если Вестбрука на истекающем контракте никто брать не хочет без пика 1-го раунда, то глупо считать активом Лаури, который играет нынче вряд ли лучше Вестбрука, который еще в следующем сезоне 30 млн. получит, которому почти 37 и нет надежд не то что на улучшение игры, даже на сохранение нынешнего уровня в следующем сезоне. Любая сделка по Лаури с Клипперс не должна обходиться без пиков Майами.
из Клипперс больше не звонят, вот в Майами и решили намекнуть
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Rodbert
Сдал потому что в защитной модели Маями нужна полная отдача, особенно в ПО, а он даже сезонку не тянет. Со скамьи будет полезен, но кто за такие бабки его возьмет?
+2
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+2
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Fungus_Amongus
Надеюсь, Клипперс не вляпаются. Если Вестбрука на истекающем контракте никто брать не хочет без пика 1-го раунда, то глупо считать активом Лаури, который играет нынче вряд ли лучше Вестбрука, который еще в следующем сезоне 30 млн. получит, которому почти 37 и нет надежд не то что на улучшение игры, даже на сохранение нынешнего уровня в следующем сезоне. Любая сделка по Лаури с Клипперс не должна обходиться без пиков Майами.
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narna
Жимбо
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AEZAKMI228
С первого его сезона ощущение что спо на на 100% его использует
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Rick Sorkin
Звучит альтруистично)
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