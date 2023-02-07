«Майами» попытается найти новую команду для Кайла Лаури

« » попытается найти новую команду для 36-летнего разыгрывающего .

Флоридский клуб «мотивирован» обменять Лаури, так как игрок заметно сдал в этом сезоне.

«В раздевалке, даже если мы говорим о ближайших друзьях Лаури, считают, что он нуждается в переменах. В организации видят это», – отмечает обозреватель Грег Сильвандер.

Кайл набирает в среднем по 12,0 очка, 4,3 подбора и 5,3 передачи за игру.

Леброн пришел к вечному рекорду за счет нечеловеческого здоровья. Мы подсчитали все его травмы за 20 лет, лишь одна из них серьезная