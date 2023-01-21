«Майами» не намерен обменивать Кайла Лаури и вносить серьезные изменения в состав (Барри Джексон)

Теги возможные переходы Кайл Лаури Майами НБА Баскетбол

«Майами» не планирует обменивать разыгрывающего Кайла Лаури и вносить серьезные изменения в состав перед дедлайном.

Об этом сообщает журналист из Флориды Барри Джексон.

«Майами» в последнее время играет намного лучше, у команды был отрезок с 13 победами в 19 матчах. Любое предположение о том, что «Хит» собираются «распускать нынешний состав» проходит в диапазоне от совсем немыслимого до маловероятного», – пишет Джексон.

36-летний Лаури в нынешнем сезоне набирает 12,7 очка, 4,5 подбора и 5,5 передачи в среднем за игру.

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта

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3 комментария

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Air Rodman
Если Майями хочет ещё разок засветиться в финале, пока ещё идёт прайм Батлера, но летом им нужен другой стартовый разыгрывающий.
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mqh9pzrxgf
Ответ Виталий Попов
вэлкам ту майами майами ами ями
Like from Will Smith)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Попов
вэлкам ту майами
майами ами ями
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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