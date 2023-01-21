«Майами» не намерен обменивать Кайла Лаури и вносить серьезные изменения в состав (Барри Джексон)
«Майами» не планирует обменивать разыгрывающего Кайла Лаури и вносить серьезные изменения в состав перед дедлайном.
Об этом сообщает журналист из Флориды Барри Джексон.
«Майами» в последнее время играет намного лучше, у команды был отрезок с 13 победами в 19 матчах. Любое предположение о том, что «Хит» собираются «распускать нынешний состав» проходит в диапазоне от совсем немыслимого до маловероятного», – пишет Джексон.
36-летний Лаури в нынешнем сезоне набирает 12,7 очка, 4,5 подбора и 5,5 передачи в среднем за игру.
10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта
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