Клубы лиги по-прежнему связываются с «Майами» на предмет обмена Кайла Лаури

Теги возможные переходы Кайл Лаури Майами НБА Майк Конли Фред Ванвлит Баскетбол

Разыгрывающий «Хит» Кайл Лаури остается одним из самых востребованных первых номеров перед дедлайном на обмены.

Ранее сообщалось, что «Майами» не намерен обменивать Лаури и вносить серьезные изменения в состав.

«Три самых востребованных плеймейкера на рынке – это Фред Ванвлит, Майк Конли и Кайл Лаури. В недавних сообщениях по «Майами» говорилось, что Лаури недоступен для обмена, но заинтересованные команды продолжают звонить им, чтобы оценить, является ли это правдой, поскольку у «Хит» по-прежнему проблемы с тем, чтобы создать атаку уровня плей-офф», – пишет обозреватель Мэтт Мур из Action Network.

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4 комментария

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Тигран Амбарцумов
Кто-то готов забрать уже сдавшего пухляша с контрактом на 30 млн?
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AlexKhokhlov
Ответ Tim Timson
Какие идиоты звонят интересно?)
Наверное еще не видели его затупов во вчерашнем клатче с Хорнетс)
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kolyan#15
Видимо Пэт подогревает интерес к нему сам)))
+3
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+3
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Tim Timson
Какие идиоты звонят интересно?)
+4
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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