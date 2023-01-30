Клубы лиги по-прежнему связываются с «Майами» на предмет обмена Кайла Лаури

Разыгрывающий «Хит» Кайл Лаури остается одним из самых востребованных первых номеров перед дедлайном на обмены.

Ранее сообщалось, что «Майами» не намерен обменивать Лаури и вносить серьезные изменения в состав.

«Три самых востребованных плеймейкера на рынке – это , и . В недавних сообщениях по « » говорилось, что Лаури недоступен для обмена, но заинтересованные команды продолжают звонить им, чтобы оценить, является ли это правдой, поскольку у «Хит» по-прежнему проблемы с тем, чтобы создать атаку уровня плей-офф», – пишет обозреватель Мэтт Мур из Action Network.

Леброн показал форму и кроссы из коллекции с «Ливерпулем». Как вам?