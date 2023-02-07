Велимир Перасович: «В последнее время УНИКС находится на спаде»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил состояние команды перед матчем Лиги ВТБ с .

«В последнее время мы находимся на спаде. В предыдущем туре мы много проиграли «Локомотиву-Кубань». Туром ранее нам удалось добиться победы над «Нижним», но при этом мы показывали далеко не лучший баскетбол. Мы расстроены, и нам нужно исправлять свои ошибки и прибавлять в качестве игры.

МБА – серьезный соперник. Нас ждет непростой матч, особенно учитывая ситуацию с травмами. Продолжает восстанавливаться Джален Рейнольдс, Луи Лабери находится не в лучшей форме. Несмотря на эти обстоятельства, нам нужно идти вперед и побеждать», – заявил Перасович.

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