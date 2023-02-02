Велимир Перасович: «УНИКС находится на спаде. Возможно, поражение от «Локо» окажется полезным»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что разгромное домашнее поражение от «Локомотива-Кубань» (70:103) может оказаться полезным для казанской команды.

«Прежде всего, поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой. Считаю, они ее полностью заслужили. Соперник с самого начала играл очень хорошо. Мы, в свою очередь, провели свой худший матч.

В последних играх находимся на спаде. Возможно, это поражение окажется для нас полезным, чтобы понять наши слабые стороны и начать работать еще усерднее. В начале встречи еще находились в игре, но затем полностью потеряли инициативу», – сказал Перасович.

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