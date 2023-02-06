Эмил Райкович и Велимир Перасович станут главными тренерами на Матче всех звезд Лиги ВТБ

Эмил Райкович ( ) и ( ) станут главными тренерами команд на предстоящем Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

Райкович возглавит команду «Новой школы», Перасович — команду «Старой школы».

Матч всех звезд состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате New School против Old School.

«Я горжусь тем, что являюсь частью , мне нравится работать здесь уже много лет. Для меня большая честь стать тренером команды на , и я хотел бы поблагодарить руководство Лиги за это приглашение. Наш тренерский штаб сделает все, чтобы матч развлекал и радовал зрителей как на арене, так и у экранов», – сказал Райкович.

«Возглавить сборную «Старой школы» на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ — большая честь как лично для меня, так и для нашего клуба. В прошлом сезоне я руководил сборной «Звезд Мира», так что у меня есть подобный опыт. Это мероприятие произвело на меня положительное впечатление», – отметил Перасович.

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