Эмил Райкович и Велимир Перасович станут главными тренерами на Матче всех звезд Лиги ВТБ
Эмил Райкович (ЦСКА) и Велимир Перасович (УНИКС) станут главными тренерами команд на предстоящем Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.
Райкович возглавит команду «Новой школы», Перасович — команду «Старой школы».
Матч всех звезд состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате New School против Old School.
«Я горжусь тем, что являюсь частью Единой Лиги, мне нравится работать здесь уже много лет. Для меня большая честь стать тренером команды на Матче Звезд, и я хотел бы поблагодарить руководство Лиги за это приглашение. Наш тренерский штаб сделает все, чтобы матч развлекал и радовал зрителей как на арене, так и у экранов», – сказал Райкович.
«Возглавить сборную «Старой школы» на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ — большая честь как лично для меня, так и для нашего клуба. В прошлом сезоне я руководил сборной «Звезд Мира», так что у меня есть подобный опыт. Это мероприятие произвело на меня положительное впечатление», – отметил Перасович.
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