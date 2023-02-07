Игрок НФЛ Соус Гарднер раскритиковал звезду НБА Джа Морэнта, который вместе с людьми из своего окружения попал в скандальную историю.

«Профессиональные спортсмены, если вы действительно выбрались с самого дна, то вам не нужно демонстрировать это каждый раз, когда вы понимаете, что на вас смотрят. Многие из вас на самом деле даже вовсе не такие, и это прекрасно! Стать профи, начать зарабатывать миллионы, а затем превратиться в гангстера? Это путь назад», – написал Гарднер в соцсетях.

Несколько друзей Морэнта «агрессивно себя вели» по отношению к сотрудникам «Индианы» после матча команд на арене FedExForum в конце января.

По информации The Athletic, друзья лидера «Гризлис» направили красный лазер на сотрудников «Пэйсерс» из внедорожника, который медленно проезжал мимо них. Представители «Индианы» полагают, что лазер был прикреплен к оружию, но не могут утверждать об этом с точностью и не знают, кто его держал. Морэнт в тот момент находился в автомобиле.

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