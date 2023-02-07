Игрок НФЛ Гарднер раскритиковал Джа Морэнта: «Стать профи, начать зарабатывать миллионы, а затем превратиться в гангстера? Это путь назад»

Теги Индиана Мемфис НБА НФЛ Джа Морэнт Баскетбол

Игрок НФЛ Соус Гарднер раскритиковал звезду НБА Джа Морэнта, который вместе с людьми из своего окружения попал в скандальную историю.

«Профессиональные спортсмены, если вы действительно выбрались с самого дна, то вам не нужно демонстрировать это каждый раз, когда вы понимаете, что на вас смотрят. Многие из вас на самом деле даже вовсе не такие, и это прекрасно! Стать профи, начать зарабатывать миллионы, а затем превратиться в гангстера? Это путь назад», – написал Гарднер в соцсетях.

Несколько друзей Морэнта «агрессивно себя вели» по отношению к сотрудникам «Индианы» после матча команд на арене FedExForum в конце января.

По информации The Athletic, друзья лидера «Гризлис» направили красный лазер на сотрудников «Пэйсерс» из внедорожника, который медленно проезжал мимо них. Представители «Индианы» полагают, что лазер был прикреплен к оружию, но не могут утверждать об этом с точностью и не знают, кто его держал. Морэнт в тот момент находился в автомобиле.

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10 комментариев

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...Quo Vadis...
Ответ гилберт
Соус моток! Толковый парень и играет классно.
В целом, да, всё правильно сказал.

И, главное, корректно, молодым.
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...Quo Vadis...
Ответ Дмитрий Кутузов
Гангстеры они до первого подзатыльника, после которого побегут строчить заявы в полицию. Обычные ряженые клоуны, у которых маргарин в башке.
Вот представители Пейсерс действительно крутые. )

✊🏻
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...Quo Vadis...
Ответ Дмитрий Кутузов
Гангстеры они до первого подзатыльника, после которого побегут строчить заявы в полицию. Обычные ряженые клоуны, у которых маргарин в башке.
Откуда такие познания?

Или это только мнение?
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гилберт
Ответ Tim Timson
Ну как Путин Кадырову. Мама звонит. Конечно ответь. Мама святое!..)
Дон.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Ответ гилберт
Я не могу пойти с вами парни. Тебя разыскивает полиция? Нет, мама не разрешает выходить из дома.
Ну как Путин Кадырову. Мама звонит. Конечно ответь. Мама святое!..)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Кутузов
Ответ гилберт
Я не могу пойти с вами парни. Тебя разыскивает полиция? Нет, мама не разрешает выходить из дома.
Старая гвардия)
+6
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ Дмитрий Кутузов
Гангстеры они до первого подзатыльника, после которого побегут строчить заявы в полицию. Обычные ряженые клоуны, у которых маргарин в башке.
Я не могу пойти с вами парни. Тебя разыскивает полиция? Нет, мама не разрешает выходить из дома.
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-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ гилберт
Соус моток! Толковый парень и играет классно.
В смысле молоток!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Кутузов
Гангстеры они до первого подзатыльника, после которого побегут строчить заявы в полицию. Обычные ряженые клоуны, у которых маргарин в башке.
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+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Соус моток! Толковый парень и играет классно.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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