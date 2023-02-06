Друзья Джа Морэнта вступили в конфликт с игроками и сотрудниками «Индианы». После матча они направили на них красный лазер из машины

Теги происшествия Индиана Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Несколько людей из окружения звезды «Мемфиса» Джа Морэнта «агрессивно себя вели» по отношению к сотрудникам «Индианы» после матча команд на арене FedExForum в конце января.

Сообщается, что друзья лидера «Гризлис» направили красный лазер на сотрудников «Пэйсерс» из внедорожника, который медленно проезжал мимо них. Представители «Индианы» полагают, что лазер был прикреплен к оружию, но не могут утверждать об этом с точностью и не знают, кто его держал. Морэнт в тот момент находился в автомобиле.

«Мы чувствовали, что находимся в серьезной опасности», – анонимно рассказал один из работников «Индианы».

Описываемый случай произошел после матча 29 января. «Гризлис» обыграли «Пэйсерс» со счетом 112:100, при этом в третьей четверти имел место инцидент, когда один из давних друзей Морэнта, Давонте Пак, вышел на площадку и начал кричать на игроков команды гостей.

Игра была ненадолго остановлена, Пака вернули на его место, но он вместе с отцом Джа Ти Морэнтом успел поучаствовать в словесной перепалке с соперниками «Мемфиса».

После игры Пак и еще несколько человек приблизились примерно на 10 метров к автобусу «Пэйсерс» и снова устроили словесную перепалку. Инцидент продолжался около 15 минут, пока Джа Морэнт не вышел со стадиона и не сел во внедорожник с Паком и еще одним человеком. Именно тогда автомобиль двинулся к автобусу «Индианы», после чего случился эпизод с лазером.

«Пэйсерс» не стали подавать заявление в полицию, при этом команда сообщила о инциденте в НБА, которая провела расследование. Нескольким лицам в итоге запретили посещать арену, но лига не подтвердила их личности и тот момент, было ли задействовано оружие.

«Гризлис» отказались от комментариев, отметив, что доверяют расследованию НБА.

«Сотрудники службы безопасности НБА провели расследование, опросив многочисленных очевидцев и изучив записи с камер видеонаблюдения. Хотя мы установили, что после матча сложилась конфликтная ситуация, основываясь на опросах и других собранных доказательствах, мы не смогли подтвердить, что кто-либо угрожал другим лицам оружием.

Некоторым причастным к ситуации лицам было запрещено посещать матчи на арене в Мемфисе», – заявил представитель НБА Майк Басс.

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8 комментариев

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Archer_Great
Окружение игрока - есть зеркало реального "я". Как он ведет себя, сколько и что он себе позволяет - всё это отражается на его "подопечных", т.к. они чувствуют исходящие от него посыл, установки, уверенность, в данном случае в своей безнаказанности и вседозволенности
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AnTikVar
Словосочетание "Друзья Джа Моранта" уже в пору брать в кавычки, как название ОПГ. Тот случай когда большой талант очень даже может погубить небаскетбольная история из-за отсутствия рядом авторитетного здравого человека, который сумеет остановить эту эйфорию от больших денег.
Если искать самый подходящий пример в отечественном спорте, то Морант идет по пути Кокорина🤦‍♂️
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BT
Индиана уже не та. При Степе Джексоне там бы точно перестрелку после игры устроили.
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Коля Постнов
В следующий раз пусть сразу на копов из внедорожника светят указкой)
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boller_73
Эх, Стерна на него не хватает) тот гетто хорошо умел выбивать из игроков
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Nightyork97
Нет, этих животных вообще запретить пускать на арену. Пусть на дружбана смотрят по телевизору. Морэнт полностью оторван от реальности, думаю он еще вляпается в ДТП по пьяни или его поймают с наркотиками.
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armageddon123456
Господи... Дай Боже Мемфису шлепнуться погромче, в идеале в ПО не выйти следующие пару-тройку лет - может тогда у игроков поубавится ЧСВ, станут вести себя адекватнее, соотвтетсвенно окружение тоже поутихнет... Ну просто самая отвратная команда лиги на текущий момент
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AEZAKMI228
Животные
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