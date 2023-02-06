Несколько людей из окружения звезды «Мемфиса» «агрессивно себя вели» по отношению к сотрудникам «Индианы» после матча команд на арене FedExForum в конце января.

Сообщается, что друзья лидера «Гризлис» направили красный лазер на сотрудников «Пэйсерс» из внедорожника, который медленно проезжал мимо них. Представители «Индианы» полагают, что лазер был прикреплен к оружию, но не могут утверждать об этом с точностью и не знают, кто его держал. Морэнт в тот момент находился в автомобиле.

«Мы чувствовали, что находимся в серьезной опасности», – анонимно рассказал один из работников «Индианы».

Описываемый случай произошел после матча 29 января. «Гризлис» обыграли «Пэйсерс» со счетом 112:100, при этом в третьей четверти имел место инцидент, когда один из давних друзей Морэнта, Давонте Пак, вышел на площадку и начал кричать на игроков команды гостей.

Игра была ненадолго остановлена, Пака вернули на его место, но он вместе с отцом Джа Ти Морэнтом успел поучаствовать в словесной перепалке с соперниками «Мемфиса».

После игры Пак и еще несколько человек приблизились примерно на 10 метров к автобусу «Пэйсерс» и снова устроили словесную перепалку. Инцидент продолжался около 15 минут, пока Джа Морэнт не вышел со стадиона и не сел во внедорожник с Паком и еще одним человеком. Именно тогда автомобиль двинулся к автобусу «Индианы», после чего случился эпизод с лазером.

«Пэйсерс» не стали подавать заявление в полицию, при этом команда сообщила о инциденте в НБА, которая провела расследование. Нескольким лицам в итоге запретили посещать арену, но лига не подтвердила их личности и тот момент, было ли задействовано оружие.

«Гризлис» отказались от комментариев, отметив, что доверяют расследованию НБА.

«Сотрудники службы безопасности НБА провели расследование, опросив многочисленных очевидцев и изучив записи с камер видеонаблюдения. Хотя мы установили, что после матча сложилась конфликтная ситуация, основываясь на опросах и других собранных доказательствах, мы не смогли подтвердить, что кто-либо угрожал другим лицам оружием.

Некоторым причастным к ситуации лицам было запрещено посещать матчи на арене в », – заявил представитель НБА Майк Басс.

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