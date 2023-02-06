Шэннон Шарп – Джа Морэнту: «У тебя контракт на 200 млн долларов, а ты хочешь, чтобы в НБА тебя считали гангстером»

Теги Индиана Мемфис НБА Джа Морэнт Шэннон Шарп Баскетбол

Телеведущий Шэннон Шарп прокомментировал инцидент с друзьями разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта после матча с «Индианой».

«Джа – очень хороший баскетболист. Он сделал все, чтобы вытащить себя и свою семью из той среды. Но по какой-то причине он окружил себя такими людьми. Почему? 

Люди из той жизни отдали бы все, чтобы оказаться на твоем месте. У тебя контракт на 200 миллионов долларов, а ты хочешь, чтобы в НБА тебя считали гангстером», – сказал Шарп.

Ранее сообщалось, что несколько людей из окружения Морэнта «агрессивно себя вели» по отношению к сотрудникам «Индианы» после матча команд на арене FedExForum в конце января.

Этим знатным постером Джа Морэнт собрал коллекцию: теперь есть данки против всех команд НБА

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2 комментария

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Sonder
я ниче не понял что он хотел сказать
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-5
-5
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wallenberg
Так в этом всё и дело - пока не получил такой контракт, то и вёл себя адекватнее и скромнее, и никаких вечно ищущих неприятности братков с папашей в первых рядах не было...
+9
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+9
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