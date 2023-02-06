Джа Морэнт намекнул на то, что история про «красный лазер» не соответствует действительности

Теги Индиана Мемфис НБА фото соцсети Джа Морэнт Баскетбол

Несколько людей из окружения звезды «Мемфиса» Джа Морэнта «агрессивно себя вели» по отношению к сотрудникам «Индианы» после матча команд на арене FedExForum в конце января.

По информации The Athletic, друзья лидера «Гризлис» направили красный лазер на сотрудников «Пэйсерс» из внедорожника, который медленно проезжал мимо них. Представители «Индианы» полагают, что лазер был прикреплен к оружию, но не могут утверждать об этом с точностью и не знают, кто его держал. Морэнт в тот момент находился в автомобиле.

Морэнт отреагировал на публикацию, выложив в сторис собственное изображение с кепкой в руке. 

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Соцсети Джа Морэнта

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2 комментария

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Evgeniy 72
Если действительно лазером пользовался, то навсегда лишить абонемента ну и административка понятно, там ведь пришивается как минимум две статьи
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rjcnbr
ОПГ Морантовские
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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