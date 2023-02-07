Кайри Ирвинг может подписать с «Далласом» продление контракта на 3 года в межсезонье

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий Кайри Ирвинг официально стал игроком «Далласа».

Обозреватель ESPN Зак Лоу в новом выпуске подкаста Брайана Уиндхорста заявил, что по его информации Ирвинг планирует подписать со своей новой командой 3-летнее продление контракта.

«Ходят слухи, что независимо от результата команды у Кайри будет новый контракт на три года», – сказал Лоу.

В воскресенье Тим Макмэн из ESPN сообщил, что «переговоры о продлении будут отложены до лета». Ирвинг имеет право на продление на 2 года по ходу сезона, но может получить 4-летнее соглашение, если дождется межсезонья.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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10 комментариев

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4eLOVE4iK
Так 2х летнее или 3 летнее продление в итоге? Что за кривая новость где в начале одно а в конце другое?
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Валерий Королёв
До этого межсезонья ещё дожить надо. Не стоит забегать так далеко вперёд, говоря о блаженном - его планы могут поменяться ещё не один десяток раз
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Happa4
Будут делать трипл даблы с Лукой Дончичем и строить династию.
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armageddon123456
Ответ lexakarabut
Травы можно везде достать
Шалфей так вообще в любой аптеке
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Stanislav Alekhin
Ответ MTZ_2022
...меня терзают смутные сомненья...Кайри может еще 100 раз поменять свое мнение, пока межсезонье наступит.
Кайри поступит так как "лучше для него и его семьи"
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lexakarabut
Ответ Южанин78
Мне с трудом верится, что Ирвинг согласиться жить в Далласе. Это, конечно, не такая скука как Сан Антонио или Оклахома, но все равно, хотя Кайри не тусовщик, как Харден.
Травы можно везде достать
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0
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Южанин78
Мне с трудом верится, что Ирвинг согласиться жить в Далласе. Это, конечно, не такая скука как Сан Антонио или Оклахома, но все равно, хотя Кайри не тусовщик, как Харден.
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-1
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MTZ_2022
Ответ Xell
А Леброн?
А Леброн потребует обмена в Кливленд.
+1
-2
-1
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MTZ_2022
...меня терзают смутные сомненья...Кайри может еще 100 раз поменять свое мнение, пока межсезонье наступит.
+2
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+2
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Xell
А Леброн?
+1
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-3
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