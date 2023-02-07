Разыгрывающий Кайри Ирвинг официально стал игроком « ».

Обозреватель ESPN Зак Лоу в новом выпуске подкаста Брайана Уиндхорста заявил, что по его информации Ирвинг планирует подписать со своей новой командой 3-летнее продление контракта.

«Ходят слухи, что независимо от результата команды у Кайри будет новый контракт на три года», – сказал Лоу.

В воскресенье Тим Макмэн из ESPN сообщил, что «переговоры о продлении будут отложены до лета». Ирвинг имеет право на продление на 2 года по ходу сезона, но может получить 4-летнее соглашение, если дождется межсезонья.

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