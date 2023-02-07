Шон Маркс: «Динуидди и Финни-Смит органично впишутся в состав «Нетс», драфт-пики добавят нам гибкости»

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Генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс прокомментировал крупный обмен с «Далласом».

По условиям сделки техасский клуб получил разыгрывающего Кайри Ирвинга и форварда Маркиффа Морриса, а «Бруклин» – защитника Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

«Мы рады добавить Спенсера и Дориана в состав команды, а также получить драфт-активы, которые добавят нам гибкости. Спенсер – активный, разносторонне одаренный баскетболист, с которым мы хорошо знакомы по его предыдущему выступлению за «Бруклин». Дориан – опытный форвард, который добавит в наш арсенал угрозу с периметра и усилит защитные порядки.

Вместе два этих игрока органично впишутся в наш состав, привнеся с собой мастерство и опыт», – заявил Маркс.

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