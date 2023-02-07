Шон Маркс: «Динуидди и Финни-Смит органично впишутся в состав «Нетс», драфт-пики добавят нам гибкости»
Генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс прокомментировал крупный обмен с «Далласом».
По условиям сделки техасский клуб получил разыгрывающего Кайри Ирвинга и форварда Маркиффа Морриса, а «Бруклин» – защитника Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
«Мы рады добавить Спенсера и Дориана в состав команды, а также получить драфт-активы, которые добавят нам гибкости. Спенсер – активный, разносторонне одаренный баскетболист, с которым мы хорошо знакомы по его предыдущему выступлению за «Бруклин». Дориан – опытный форвард, который добавит в наш арсенал угрозу с периметра и усилит защитные порядки.
Вместе два этих игрока органично впишутся в наш состав, привнеся с собой мастерство и опыт», – заявил Маркс.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
С этого года НБА называет лучшего тащера лиги. Кто претендует на приз имени Джерри Уэста?
Комментарии