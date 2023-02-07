Главный тренер « » Жак Вон высказал свое мнение о звездном разыгрывающем , которого клуб обменял в «Даллас».

«Мое взаимодействие с Кайри всегда было позитивным. Мне нравилось тренировать его. Хочу, чтобы он добился успеха. Скажем откровенно, у нас случались взлеты и падения на этом пути. Но я также видел, как этот молодой человек набирал 60 очков, видел, как он приводил своих детей в раздевалку.

Я видел, как он вырос как личность и стал лучшим товарищем по команде, чем в тот момент, когда я впервые встретил его. Лично я всегда буду смотреть на хорошее в людях. И я хочу, чтобы он чтобы добился успеха.

Кайри покинул нашу команду, но я благодарен ему за то время, что он провел здесь. Ну а сейчас с нетерпением жду возможности поработать со Спенсером и Дорианом», – заявил Вон.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?