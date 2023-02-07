Жак Вон – о Кайри Ирвинге: «У нас случались взлеты и падения, но мне нравилось тренировать его»

Теги Даллас Бруклин Жак Вон НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон высказал свое мнение о звездном разыгрывающем Кайри Ирвинге, которого клуб обменял в «Даллас».

«Мое взаимодействие с Кайри всегда было позитивным. Мне нравилось тренировать его. Хочу, чтобы он добился успеха. Скажем откровенно, у нас случались взлеты и падения на этом пути. Но я также видел, как этот молодой человек набирал 60 очков, видел, как он приводил своих детей в раздевалку.

Я видел, как он вырос как личность и стал лучшим товарищем по команде, чем в тот момент, когда я впервые встретил его. Лично я всегда буду смотреть на хорошее в людях. И я хочу, чтобы он чтобы добился успеха.

Кайри покинул нашу команду, но я благодарен ему за то время, что он провел здесь. Ну а сейчас с нетерпением жду возможности поработать со Спенсером и Дорианом», – заявил Вон.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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1 комментарий

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Телохранитель Джеймса Уорти
В словах Вона чувствуется какое-то облегчение. Каким бы чудесным парнем и супер-игроком ни был Кайри, тот факт, что в самый неподходящий момент он может делать неадекватные вещи, не позволяет рассчитывать на него в долгую. Посмотрим что с этим будет делать Кидд.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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