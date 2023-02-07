Джейсон Кидд: «Приобретение Кайри Ирвинга приблизит «Даллас» к завоеванию чемпионского титула»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд объяснил, чем руководствовался техасский клуб при обмене звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга.
«Если посмотреть на карьеру Кайри, на его предыдущие остановки на пути, то он выиграл там, где выступал.
Мы считаем, что талант и способности Ирвинга сделают нас лучше – это именно то, в чем мы нуждались. Приобретение Кайри приблизит «Даллас» к завоеванию чемпионского титула.
Репутация Ирвинга? Легко рассуждать и вспоминать о негативном опыте, но давайте посмотрим на позитивную сторону того, что он делал на площадке и за ее пределами. У нас именно такой подход», – заявил Кидд.
В 2016 году Ирвинг в составе «Кливленда» стал чемпионом НБА.
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