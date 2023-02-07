Главный тренер « » объяснил, чем руководствовался техасский клуб при обмене звездного разыгрывающего .

«Если посмотреть на карьеру Кайри, на его предыдущие остановки на пути, то он выиграл там, где выступал.

Мы считаем, что талант и способности Ирвинга сделают нас лучше – это именно то, в чем мы нуждались. Приобретение Кайри приблизит «Даллас» к завоеванию чемпионского титула.

Репутация Ирвинга? Легко рассуждать и вспоминать о негативном опыте, но давайте посмотрим на позитивную сторону того, что он делал на площадке и за ее пределами. У нас именно такой подход», – заявил Кидд.

В 2016 году Ирвинг в составе «Кливленда» стал чемпионом НБА.

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