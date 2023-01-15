НБА наказала Джейлена Грина и Джейшона Тэйта пропуском 1 матча за участие в потасовке с «Кингз», оштрафовала 3 инициаторов

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НБА ввела дисциплинарные меры по отношению к участникам потасовки в матче между «Хьюстоном» и «Сакраменто» (114:139), который состоялся в пятницу.

Гаррисон Мэтьюз («Рокетс») оштрафован на 35 000 долларов за то, что спровоцировал конфликт с Маликом Монком («Кингз»). В свою очередь, Монк оштрафован на 25 000 долларов за ответные действия. Тари Исон («Рокетс») также заплатит штраф в размере 30 000 долларов за то, что вмешался в потасовку и нечаянно толкнул арбитра.

Еще два игрока «Хьюстона» Джейлен Грин и Джейшон Тэйт наказаны пропуском ближайшего матча против «Клипперс» без сохранения заработной платы, так как покинули скамейку запасных во время инцидента. Грин потеряет сумму около 65 000 долларов, Тэйт – около 49 000 долларов.

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