Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард – лучшие игроки недели
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо и разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард признаны лучшими игроками недели в Восточной и Западной конференциях соответственно.
Адетокумбо на минувшей неделе помог «Бакс» выиграть все три матча. При этом он набирал 41,0 очка, 17,3 подбора и 5,7 передачи в среднем за встречу.
Лиллард провел неделю с показателями 38,3 очка, 6,8 передачи и 4,5 подбора в среднем за игру. Результат «Блэйзерс» – 3-1.
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