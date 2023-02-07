Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард – лучшие игроки недели

Форвард « » и разыгрывающий « » признаны лучшими игроками недели в Восточной и Западной конференциях соответственно.

Адетокумбо на минувшей неделе помог «Бакс» выиграть все три матча. При этом он набирал 41,0 очка, 17,3 подбора и 5,7 передачи в среднем за встречу.

Лиллард провел неделю с показателями 38,3 очка, 6,8 передачи и 4,5 подбора в среднем за игру. Результат «Блэйзерс» – 3-1.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?