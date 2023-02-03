Йокич и Эмбиид продолжают лидировать в гонке за MVP. Адетокумбо – 3-й

Теги НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Домантас Сабонис Яннис Адетокумбо Джулиус Рэндл Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Джа Морэнт Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич продолжает возглавлять рейтинг претендентов на награду MVP нынешнего сезона НБА.

Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид сохранил второе место в списке. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо сместил Джейсона Тейтума («Бостон») с третьей строчки.

Гонка за MVP сезона НБА-2022/23:

1. Никола Йокич («Денвер»)

2. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

3. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

4. Джейсон Тейтум («Бостон»)

5. Лука Дончич («Даллас»)

6. Кевин Дюрэнт («Бруклин»)

7. Джеймс Харден («Филадельфия»)

8. Домантас Сабонис («Сакраменто»)

9. Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»)

10. Джа Морэнт («Мемфис»)

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

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10 комментариев

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Антон Прокопчук
Очень странный рейтинг MVP, в 7 два игрока одной команды, по мне так это как раз и показатель , что никто из них не может быть MVP. По большому счету только без Дончича Даллас из себя вообще ничего не представляет и на мой взгляд - это и есть показатель MVP.
+1
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udod
Ответ Максим Макеев
вместо моранта того же митчелла спокойно можно ставить
Митчелл за последний месяц (10 игр) имеет в среднем всего 19.6 очка за игру
+2
0
+2
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Здоровье Энтони Дэвиса
Что еще нужно сделать Эмбииду, чтобы стать первым в этом списке?
0
-1
-1
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BananaMama
Третий подряд Йокичу не дадут, имхо. Если Эмбиид прямо совсем концовку не завалит или не дай Бог не сломается - получит-таки долгожданную награду и успокоится
+1
-2
-1
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fy6597kh4n
Харден 7-ой в гонке МВП, но при этом его нет на матче звезд, все эти списки, кроме смеха уже ничего не вызывают
+8
0
+8
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vzi
Йокич крут, но я за Эмбиида.
+2
-3
-1
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Максим Макеев
вместо моранта того же митчелла спокойно можно ставить
+3
-1
+2
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Антон
Харден и Сабонис разыграют
0
0
0
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За Валенсию с 1999
Борода какого лешего тут забыл?
+4
-7
-3
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За Валенсию с 1999
Никола возьмёт третий год подряд и это будет справедливо
+8
-8
0
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