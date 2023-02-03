Йокич и Эмбиид продолжают лидировать в гонке за MVP. Адетокумбо – 3-й
Центровой «Денвера» Никола Йокич продолжает возглавлять рейтинг претендентов на награду MVP нынешнего сезона НБА.
Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид сохранил второе место в списке. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо сместил Джейсона Тейтума («Бостон») с третьей строчки.
Гонка за MVP сезона НБА-2022/23:
1. Никола Йокич («Денвер»)
2. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
3. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
4. Джейсон Тейтум («Бостон»)
5. Лука Дончич («Даллас»)
6. Кевин Дюрэнт («Бруклин»)
7. Джеймс Харден («Филадельфия»)
8. Домантас Сабонис («Сакраменто»)
9. Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»)
10. Джа Морэнт («Мемфис»)
«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?
10 комментариев