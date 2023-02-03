Звездный форвард « » набрал 54 очка и 19 подборов в победном матче с « » (106:105).

Греческая звезда в третий в нынешней регулярке набирает 50 и более очков. 3 января Яннис записал на свой счет 55 (личный рекорд) в матче против «Вашингтона». В воскресенье против «Нового Орлеана» форвард набрал 50 очков всего за 30 минут.

Адетокумбо стал вторым игроком в истории «Бакс» после легендарного центрового , который как минимум три раза добирается до отметки в 50 очков за сезон.

«Оказаться в одной компании с Каримом – большое достижение. Признаться, не думал о том, что смогу набрать 50 очков в матче НБА, когда меня выбрали на драфте. С ума сойти, просто невероятно, как все сложилось», – заявил Яннис.

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