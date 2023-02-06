Евролига отложила матчи «Анадолу Эфеса» и «Фенербахче» из-за землетрясения в Турции

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче Беко Реал EA7 Эмпорио Армани Милан Баскетбол

Евролига объявила, что матчи 24-тура «Анадолу Эфес» – «Реал» и «Фенербахче» – «Милан» отложены в связи с сильным землетрясением, которое произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.

Проведение спортивных мероприятий приостановлено до дальнейшего уведомления, объявил в твиттере министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 2 316 человек.

Матч «Анадолу Эфес» – «Реал» был запланирован на 9 февраля, матч «Фенербахче» – «Милан» – на 10-е.

Матч 14-го тура Еврокубка между «Бурсаспором» и «Бурком», который должен был состояться 8 февраля, также перенесен.

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий