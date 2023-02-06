Евролига отложила матчи «Анадолу Эфеса» и «Фенербахче» из-за землетрясения в Турции

объявила, что матчи 24-тура «Анадолу Эфес» – « » и « » – « » отложены в связи с сильным землетрясением, которое произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.

Проведение спортивных мероприятий приостановлено до дальнейшего уведомления, объявил в твиттере министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 2 316 человек.

Матч « » – «Реал» был запланирован на 9 февраля, матч «Фенербахче» – «Милан» – на 10-е.

Матч 14-го тура Еврокубка между «Бурсаспором» и «Бурком», который должен был состояться 8 февраля, также перенесен.

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