Казис Максвитис чаще других тренеров Евролиги использует замены. Андреа Тринкьери – лидер по количеству тайм-аутов

Теги Turkish Airlines EuroLeague Душко Иванович Одед Каташ Алекс Мумбру Георгиос Барцокас Деян Радонич Андреа Тринкьери Казис Максвитис Баскетбол

Баскетбольный аналитик Дариус Гаруолис представил график со средним количеством тайм-аутов и замен, которое используют за матч главные тренеры Евролиги в этом сезоне.

Наибольшее количество замен делают Казис Максвитис («Жальгирис»), Алекс Мумбру («Валенсия»), Одед Каташ («Маккаби Тель-Авив») и Душко Иванович («Црвена Звезда»).

Лидерами по количеству тайм-аутов являются Андреа Тринкьери («Бавария»), Деян Радонич («Панатинаикос») и Душко Иванович.

Примечательно, что Георгиос Барцокас («Олимпиакос») реже всех делает замены (меньше 20 в среднем за матч) и редко использует тайм-ауты (меньше 2,5).

«Уколами мне пытались заглушить гигантизм». Павел Подкользин (223 см!) вспоминает НБА и рассказывает о новой карьере в кино

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий