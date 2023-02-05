Казис Максвитис чаще других тренеров Евролиги использует замены. Андреа Тринкьери – лидер по количеству тайм-аутов

Баскетбольный аналитик Дариус Гаруолис представил график со средним количеством тайм-аутов и замен, которое используют за матч главные тренеры в этом сезоне.

Наибольшее количество замен делают («Жальгирис»), Алекс Мумбру («Валенсия»), («Маккаби Тель-Авив») и Душко Иванович («Црвена Звезда»).

Лидерами по количеству тайм-аутов являются («Бавария»), («Панатинаикос») и Душко Иванович.

Примечательно, что Георгиос Барцокас («Олимпиакос») реже всех делает замены (меньше 20 в среднем за матч) и редко использует тайм-ауты (меньше 2,5).

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