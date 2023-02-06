Майк Джеймс в шутку позвал Кевина Дюрэнта в «Монако»

Теги Бруклин Turkish Airlines EuroLeague НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг соцсети Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Американский защитник «Монако» Майк Джеймс пошутил по поводу ситуации с «Бруклине», который обменивает разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас».

Стало известно, что «Финикс» попытается выменять еще одну звезду клуба Кевина Дюрэнта, если он тоже станет доступным для обмена.

«Черт, да все попытаются. «Монако» готов предложить ему яхту», – написал Джеймс.

Экс-игрок ЦСКА подружился с Дюрэнтом, когда они вместе выступали за «Нетс». В прошлом сезоне Кевин приезжал в Европу и посетил два матча «Монако» в плей-офф Евролиги.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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2 комментария

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Misha_Sapunov
Ответ Антон Нестеренко
Рано в Монако, он ещё норм игрок
да ты шо!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Нестеренко
Рано в Монако, он ещё норм игрок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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