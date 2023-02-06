Майк Джеймс в шутку позвал Кевина Дюрэнта в «Монако»

Американский защитник «Монако» пошутил по поводу ситуации с « », который обменивает разыгрывающего в «Даллас».

Стало известно, что «Финикс» попытается выменять еще одну звезду клуба , если он тоже станет доступным для обмена.

«Черт, да все попытаются. «Монако» готов предложить ему яхту», – написал Джеймс.

Экс-игрок ЦСКА подружился с Дюрэнтом, когда они вместе выступали за «Нетс». В прошлом сезоне Кевин приезжал в Европу и посетил два матча «Монако» в плей-офф .

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?