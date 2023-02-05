Исайя Кординье может пропустить 45 дней из-за травмы

Атакующий защитник « » Исайя Кординье выбыл из строя с частичным разрывом плантарной фасции.

Кординье может пропустить до 45 дней из-за травмы, которую получил в матче с «Виллербаном».

Средние показатели 26-летнего француза в Серии А – 11,2 очка, 3,4 подбора и 1,8 передачи за игру.

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