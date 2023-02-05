Исайя Кординье может пропустить 45 дней из-за травмы

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Виртус Исайя Кординье Баскетбол

Атакующий защитник «Виртуса» Исайя Кординье выбыл из строя с частичным разрывом плантарной фасции. 

Кординье может пропустить до 45 дней из-за травмы, которую получил в матче Евролиги с «Виллербаном».

Средние показатели 26-летнего француза в Серии А – 11,2 очка, 3,4 подбора и 1,8 передачи за игру.

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?

Редкая драка в НБА: Митчелл не сдержался после удара в пах. А фанатов впечатлил тренер «Мемфиса», в борцовском броске сваливший своего же

Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий