Исайя Кординье может пропустить 45 дней из-за травмы
Атакующий защитник «Виртуса» Исайя Кординье выбыл из строя с частичным разрывом плантарной фасции.
Кординье может пропустить до 45 дней из-за травмы, которую получил в матче Евролиги с «Виллербаном».
Средние показатели 26-летнего француза в Серии А – 11,2 очка, 3,4 подбора и 1,8 передачи за игру.
Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?
Редкая драка в НБА: Митчелл не сдержался после удара в пах. А фанатов впечатлил тренер «Мемфиса», в борцовском броске сваливший своего же
Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?
Комментарии