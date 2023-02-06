Эмил Райкович: «Зенит» внес серьезные изменения в состав»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с « ».

«Нас ждет очень напряженная игра. «Зенит» внес серьезные изменения в состав. У них новые игроки, они будут более мотивированными и подвижными под кольцом. Они вернули Кулагина в строй, к ним присоединились новые игроки – Фрейзер, Морман и Хэмм. Таким образом, мы видим, что у них в команде есть новая энергия и «химия».

Наша задача – реализовать план на игру и ответственно отыграть 40 минут», – заявил Райкович.

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