Томас Уимбуш перейдет из «Зенита» в «Наполи» («Свободный агент»)
«Зенит» исключил из заявки легкого форварда Томаса Уимбуша. Американец согласовал условия контракта с итальянским «Наполи», сообщает Telegram-канал «Свободный агент».
У Уимбуша также есть предложения от клубов Единой лиги ВТБ.
Уимбуш провел за «Зенит» 22 матча в нынешнем сезоне, набирая в среднем 6,9 очка, 3,3 подбора и 1,0 перехвата.
Форвард пришел в петербургскую команду в июле прошлого года, подписав контракт на два года.
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