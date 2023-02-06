Томас Уимбуш перейдет из «Зенита» в «Наполи» («Свободный агент»)

« » исключил из заявки легкого форварда Томаса Уимбуша. Американец согласовал условия контракта с итальянским «Наполи», сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

У Уимбуша также есть предложения от клубов Единой лиги ВТБ.

Уимбуш провел за «Зенит» 22 матча в нынешнем сезоне, набирая в среднем 6,9 очка, 3,3 подбора и 1,0 перехвата.

Форвард пришел в петербургскую команду в июле прошлого года, подписав контракт на два года.

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