Томас Уимбуш перейдет из «Зенита» в «Наполи» («Свободный агент»)

Теги возможные переходы Зенит чемпионат Италии Наполи Единая лига ВТБ Томас Уимбуш Баскетбол

«Зенит» исключил из заявки легкого форварда Томаса Уимбуша. Американец согласовал условия контракта с итальянским «Наполи», сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

У Уимбуша также есть предложения от клубов Единой лиги ВТБ.

Уимбуш провел за «Зенит» 22 матча в нынешнем сезоне, набирая в среднем 6,9 очка, 3,3 подбора и 1,0 перехвата.

Форвард пришел в петербургскую команду в июле прошлого года, подписав контракт на два года.

Сын против отца, кроссовер Мэйкона и акуна матата. Итоги января в Единой лиге

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VolkXan
Чет у Вас часто мвп, какой классный игрок. Илона пошла вручать награду и знакомится с новой звездой лиги. Потом так себе, уходи балласт. )) Причем он накидал около 25 очков в финале кубка, так то игрок не супер. Видимо лига сильная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сибирский литовец
Избавились от балластов после торопливой селекции , так что теперь Зенит прибавит, что уже случилось с матче с ЦСКА.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей
Возможно, и Хоумсли не сильно убеждает, редкие всплески и никакой игры на команду, рубашки и носки в чемодане уже должны лежать.))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Гор
Не убедил Паскуаля.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий