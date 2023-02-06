«Вашингтон» не заинтересован в обмене Брэдли Била
«Вашингтон» в настоящее время не заинтересован в обмене атакующего защитника Брэдли Била (29 лет, 191 см), сообщает The Athletic.
Интерес к Билу проявляют многие клубы лиги.
Ранее сообщалось «Уизардс» рассчитывают сохранить трио Брэдли Бил – Кайл Кузма – Кристапс Порзингис и не планируют обменивать кого-либо из своих лидеров перед февральским дедлайном.
В этом сезоне Бил набирает 22,4 очка, 3,5 подбора и 5,1 передачи в среднем за матч.
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