«Вашингтон» не заинтересован в обмене Брэдли Била

« » в настоящее время не заинтересован в обмене атакующего защитника (29 лет, 191 см), сообщает The Athletic.

Интерес к Билу проявляют многие клубы лиги.

Ранее сообщалось «Уизардс» рассчитывают сохранить трио Брэдли Бил – Кайл Кузма – Кристапс Порзингис и не планируют обменивать кого-либо из своих лидеров перед февральским дедлайном.

В этом сезоне Бил набирает 22,4 очка, 3,5 подбора и 5,1 передачи в среднем за матч.

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