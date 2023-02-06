«Вашингтон» не заинтересован в обмене Брэдли Била

Теги возможные переходы НБА Вашингтон Брэдли Бил Баскетбол

«Вашингтон» в настоящее время не заинтересован в обмене атакующего защитника Брэдли Била (29 лет, 191 см), сообщает The Athletic.

Интерес к Билу проявляют многие клубы лиги.

Ранее сообщалось «Уизардс» рассчитывают сохранить трио Брэдли Бил – Кайл Кузма – Кристапс Порзингис и не планируют обменивать кого-либо из своих лидеров перед февральским дедлайном.

В этом сезоне Бил набирает 22,4 очка, 3,5 подбора и 5,1 передачи в среднем за матч.

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3 комментария

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Xell
Везде Пелинку отшивают))
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Mr.BadGuy
Да Бил опять посреди игры захромал и выбыл. Походу там с подколенными сухожилиями уже хроника. А контракт у него на 5 лет по 50 млн. Есть риск что он повторит судьбу контракта Уолла.
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Antosha-grisha
Била еще и травмы косят , этот контракт будет висеть по типу Вестбрука уже очень скоро.
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