Кайл Кузма прибыл на матч с «Бруклином» в нестандартном пуховике

Теги светская хроника НБА Вашингтон фото Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Уизардс» Кайл Кузма привлек к себе внимание перед игрой с «Нетс» (123:125) в субботу.

27-летний Кузма прибыл на матч с «Бруклином» в нестандартном пуховике черного цвета.

В январе Кузма удивил общественность, когда приехал на встречу с «Далласом» в разноцветной балаклаве.

Самый известный наряд Кайла связан с розовым свитером с длинными рукавами, в котором он появился на одном из матчей НБА в ноябре 2021 года. «Уизардс» недавно выпустили фигурку форварда в этом образе.

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NBA Central

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3 комментария

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mephist13
Где Малышева с ножницами, когда она так нужна?
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avcgloronalduMU
его девушку зовут Винни Харлоу, им модными быть на раз
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Mr.BadGuy
Стильно, модно. молодежно!
+4
0
+4
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