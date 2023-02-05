Форвард «Уизардс» привлек к себе внимание перед игрой с «Нетс» (123:125) в субботу.

27-летний Кузма прибыл на матч с «Бруклином» в нестандартном пуховике черного цвета.

В январе Кузма удивил общественность, когда приехал на встречу с «Далласом» в разноцветной балаклаве.

Самый известный наряд Кайла связан с розовым свитером с длинными рукавами, в котором он появился на одном из матчей НБА в ноябре 2021 года. «Уизардс» недавно выпустили фигурку форварда в этом образе.

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NBA Central