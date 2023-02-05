Кайри Ирвинг отсутствовал на матче с «Вашингтоном» по договоренности с клубом
Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг отсутствовал на арене клуба «Барклайс центр» во время матча с «Вашингтоном» по договоренности с клубом.
Запросивший обмен Ирвинг ранее был помещен в список травмированных с пометкой «боли в икроножной мышце».
По словам главного тренера «Нетс» Жака Вона, Ирвинг не явился на игру по уважительной причине.
«Мы все пришли к согласию, что сегодня его здесь не будет», – сказал Вон.
Болельщики «Бруклина» освистали Ирвинга после появления на табло его изображения.
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