Кайри Ирвинг отсутствовал на матче с «Вашингтоном» по договоренности с клубом

Теги Бруклин Жак Вон НБА Вашингтон Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг отсутствовал на арене клуба «Барклайс центр» во время матча с «Вашингтоном» по договоренности с клубом.

Запросивший обмен Ирвинг ранее был помещен в список травмированных с пометкой «боли в икроножной мышце».

По словам главного тренера «Нетс» Жака Вона, Ирвинг не явился на игру по уважительной причине.

«Мы все пришли к согласию, что сегодня его здесь не будет», – сказал Вон.

Болельщики «Бруклина» освистали Ирвинга после появления на табло его изображения.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий