«Вашингтон» дважды за два дня упустил 20-очковое преимущество

«Уизардс» стали первой командой НБА за последние 25 лет, которая дважды за два дня упустила 20-очковое преимущество.

Во встрече с « » (116:124) в пятницу « » вел 20 очков, в матче с « » (123:125) в субботу преимущество достигало отметки 23.

«Уизардс» выпали из зоны плей-ин, команда идет 11-й на Востоке с результатом 24-28.

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