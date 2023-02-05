«Вашингтон» дважды за два дня упустил 20-очковое преимущество

Теги Бруклин Портленд НБА Вашингтон Баскетбол

«Уизардс» стали первой командой НБА за последние 25 лет, которая дважды за два дня упустила 20-очковое преимущество.

Во встрече с «Портлендом» (116:124) в пятницу «Вашингтон» вел 20 очков, в матче с «Бруклином» (123:125) в субботу преимущество достигало отметки 23.

«Уизардс» выпали из зоны плей-ин, команда идет 11-й на Востоке с результатом 24-28.

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2 комментария

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Mr.BadGuy
Просто Порзигинс игрок одной половины.В первой половине игры божит. Во второй встает
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Bunyod Turgunov
Стабильность знак мастерство
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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