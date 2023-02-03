Тобайас Харрис и Джулиус Рэндл – лидеры НБА по eFG% за 0-4 секунды до конца атаки. Леброн Джеймс – один из худших

Тобайас Харрис («Филадельфия») и Джулиус Рэндл («Нью-Йорк») лидируют в нынешнем сезоне по показателю eFG% (эффективный процент с игры) за 0-4 секунды до конца атаки.

Среди худших по этому показателю – Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джа Морэнт («Мемфис») и Джейсон Тейтум («Бостон»).

В рейтинг вошли игроки, совершившие как минимум 50 бросков.

Лучшие по eFG% за 0-4 секунды до конца атаки:

1. – 55,5% (64 броска с игры)

2. – 55,1%, (108)

3. О Джи – 54,5%, (55)

4. Де’Аарон Фокс – 54,1%, (98)

5. – 53,9% (51)

Худшие по eFG% за 0-4 секунды до конца атаки:

1. Боунс Хайлэнд – 28,0% (50)

2. Леброн Джеймс – 28,9% (83)

3. Джа Морэнт – 30,0% (80)

4. Джейсон Тейтум – 30,7% (88)

5. Расселл Уэйстбрук – 30,8% (60)

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым