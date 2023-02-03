Тобайас Харрис и Джулиус Рэндл – лидеры НБА по eFG% за 0-4 секунды до конца атаки. Леброн Джеймс – один из худших
Тобайас Харрис («Филадельфия») и Джулиус Рэндл («Нью-Йорк») лидируют в нынешнем сезоне НБА по показателю eFG% (эффективный процент с игры) за 0-4 секунды до конца атаки.
Среди худших по этому показателю – Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джа Морэнт («Мемфис») и Джейсон Тейтум («Бостон»).
В рейтинг вошли игроки, совершившие как минимум 50 бросков.
Лучшие по eFG% за 0-4 секунды до конца атаки:
1. Тобайас Харрис – 55,5% (64 броска с игры)
2. Джулиус Рэндл – 55,1%, (108)
3. О Джи Ануноби – 54,5%, (55)
4. Де’Аарон Фокс – 54,1%, (98)
5. Кевин Дюрэнт – 53,9% (51)
Худшие по eFG% за 0-4 секунды до конца атаки:
1. Боунс Хайлэнд – 28,0% (50)
2. Леброн Джеймс – 28,9% (83)
3. Джа Морэнт – 30,0% (80)
4. Джейсон Тейтум – 30,7% (88)
5. Расселл Уэйстбрук – 30,8% (60)
Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым
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