Тобайас Харрис и Джулиус Рэндл – лидеры НБА по eFG% за 0-4 секунды до конца атаки. Леброн Джеймс – один из худших

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Тобайас Харрис («Филадельфия») и Джулиус Рэндл («Нью-Йорк») лидируют в нынешнем сезоне НБА по показателю eFG% (эффективный процент с игры) за 0-4 секунды до конца атаки.

Среди худших по этому показателю – Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джа Морэнт («Мемфис») и Джейсон Тейтум («Бостон»).

В рейтинг вошли игроки, совершившие как минимум 50 бросков.

Лучшие по eFG% за 0-4 секунды до конца атаки:

1. Тобайас Харрис – 55,5% (64 броска с игры)

2. Джулиус Рэндл – 55,1%, (108)

3. О Джи Ануноби – 54,5%, (55)

4. Де’Аарон Фокс – 54,1%, (98)

5. Кевин Дюрэнт – 53,9% (51)

Худшие по eFG% за 0-4 секунды до конца атаки:

1. Боунс Хайлэнд – 28,0% (50)

2. Леброн Джеймс – 28,9% (83)

3. Джа Морэнт – 30,0% (80)

4. Джейсон Тейтум – 30,7% (88)

5. Расселл Уэйстбрук – 30,8% (60)

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

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2 комментария

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vzi
Ответ Вадим Дзахоев
То что Уэстбрук «лучше» Брона по этому показателю удивляет. По игре иное ощущение создается
Кирпидон. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Дзахоев
То что Уэстбрук «лучше» Брона по этому показателю удивляет. По игре иное ощущение создается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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