«Даллас» может обменять Тима Хардуэя и Кристиана Вуда

«Даллас» продолжает искать варианты для усиления состава вокруг Луки Дончича и приобретенного Кайри Ирвинга.

Как сообщает журналистка The Dallas Mourning News Кэлли Каплан, «Мэверикс» ведут переговоры о возможных обменах с участием Тима Хардуэя-младшего и .

Контракт Хардуэя рассчитан до конца сезона-2024/25. Вуд проводит последний сезон своего контракта. За нынешний сезон Хардуэй заработает 19,6 млн долларов, Вуд – 14,3 млн.

Вчера «Мэверикс» договорились о приобретении у «Нетс» Кайри Ирвинга и Маркиффа Морриса в обмен на Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?