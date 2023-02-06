«Даллас» может обменять Тима Хардуэя и Кристиана Вуда
«Даллас» продолжает искать варианты для усиления состава вокруг Луки Дончича и приобретенного Кайри Ирвинга.
Как сообщает журналистка The Dallas Mourning News Кэлли Каплан, «Мэверикс» ведут переговоры о возможных обменах с участием Тима Хардуэя-младшего и Кристиана Вуда.
Контракт Хардуэя рассчитан до конца сезона-2024/25. Вуд проводит последний сезон своего контракта. За нынешний сезон Хардуэй заработает 19,6 млн долларов, Вуд – 14,3 млн.
Вчера «Мэверикс» договорились о приобретении у «Нетс» Кайри Ирвинга и Маркиффа Морриса в обмен на Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
Вуд, из того что я видел, в защите мертвый совсем уж и как-то в плейофф непонятно как впишется, а Трой как раз замена Финли, только моложе и неопытнее, Беверли поможет с розыгрышем, а то там пустовато
Вуд в ЛАЛ зайдет нормально, не считая того что туда только что точно такого же но похуже Руи поменяли
Жирновато для Лейкерс конечно немного, но непонятно что еще с них взять. Пиппена и/или Хоффа?