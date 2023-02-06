«Даллас» может обменять Тима Хардуэя и Кристиана Вуда

Теги возможные переходы Даллас НБА Тим Хардуэй-младший Кристиан Вуд Баскетбол

«Даллас» продолжает искать варианты для усиления состава вокруг Луки Дончича и приобретенного Кайри Ирвинга.

Как сообщает журналистка The Dallas Mourning News Кэлли Каплан, «Мэверикс» ведут переговоры о возможных обменах с участием Тима Хардуэя-младшего и Кристиана Вуда.

Контракт Хардуэя рассчитан до конца сезона-2024/25.  Вуд проводит последний сезон своего контракта. За нынешний сезон Хардуэй заработает 19,6 млн долларов, Вуд – 14,3 млн.

Вчера «Мэверикс» договорились о приобретении у «Нетс» Кайри Ирвинга и Маркиффа Морриса в обмен на Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timeless
Ответ Timeless
А если Вуда в ЛАЛ на Беверли, Троя Брауна и 2р пик? Вуд, из того что я видел, в защите мертвый совсем уж и как-то в плейофф непонятно как впишется, а Трой как раз замена Финли, только моложе и неопытнее, Беверли поможет с розыгрышем, а то там пустовато Вуд в ЛАЛ зайдет нормально, не считая того что туда только что точно такого же но похуже Руи поменяли Жирновато для Лейкерс конечно немного, но непонятно что еще с них взять. Пиппена и/или Хоффа?
Ладно, уговорили 1р пик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lokomotiv__1992
Два тела .. один забить не может и контракт ужасный .. другой без защиты и ничего его очки полезного не приносят в команду , но если пики докинут почему бы и нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тихомиров
Ответ Archer_Great
чтобы купить продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет, итак 20 млн лишнего налога платить (с) Кьюбан
я думаю кьюбану придется раскошелиться, ведь иначе дончич начнет ныть и может уйти
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тихомиров
Ответ david1994
С аналогичном контрактом ( не очень хорошим ) но на нужную позицию , например на габаритного форварда
да, это и имел ввиду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
david1994
Ответ Александр Тихомиров
если у далласа есть пики то возможно) а так можно на другого ненужного с аналогичным окладом
С аналогичном контрактом ( не очень хорошим ) но на нужную позицию , например на габаритного форварда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timeless
А если Вуда в ЛАЛ на Беверли, Троя Брауна и 2р пик?

Вуд, из того что я видел, в защите мертвый совсем уж и как-то в плейофф непонятно как впишется, а Трой как раз замена Финли, только моложе и неопытнее, Беверли поможет с розыгрышем, а то там пустовато

Вуд в ЛАЛ зайдет нормально, не считая того что туда только что точно такого же но похуже Руи поменяли

Жирновато для Лейкерс конечно немного, но непонятно что еще с них взять. Пиппена и/или Хоффа?
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Archer_Great
Ответ Александр Тихомиров
если у далласа есть пики то возможно) а так можно на другого ненужного с аналогичным окладом
чтобы купить продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет, итак 20 млн лишнего налога платить (с) Кьюбан
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тихомиров
Ответ Сергей Орлов
Хардуэй с таким контрактом никому не нужен.
если у далласа есть пики то возможно) а так можно на другого ненужного с аналогичным окладом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Хардуэй с таким контрактом никому не нужен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий