Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг обратился к болельщикам « » через некоторое время после известия о том, что клуб договорился обменять его в «Даллас».

«Спасибо болельщикам «Нетс» за любовь на площадке и за ее пределами. Всегда буду благодарен за то, что вместе с вами смог воплотить в жизнь свою мечту, которую имел еще с детства. Только любовь со стороны меня и моей семьи 🤞🏾♾», – написал Ирвинг.

Кайри выступает за «Нетс» с 2019 года, когда перешел в команду на правах свободного агента.

Обмен Ирвинга в «Мэверикс» пока не проведен официально.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?