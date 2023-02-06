Кайри Ирвинг: «Спасибо болельщикам «Нетс» за любовь на площадке и за ее пределами»

Теги Даллас Бруклин НБА болельщики Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг обратился к болельщикам «Бруклина» через некоторое время после известия о том, что клуб договорился обменять его в «Даллас».

«Спасибо болельщикам «Нетс» за любовь на площадке и за ее пределами. Всегда буду благодарен за то, что вместе с вами смог воплотить в жизнь свою мечту, которую имел еще с детства. Только любовь со стороны меня и моей семьи 🤞🏾♾», – написал Ирвинг.

Кайри выступает за «Нетс» с 2019 года, когда перешел в команду на правах свободного агента.

Обмен Ирвинга в «Мэверикс» пока не проведен официально.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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7 комментариев

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Zomourning33
Ответ Свежий
Мечта детства - ограбить Бруклин больше чем на 100 миллионов?
В духе блм.
0
0
0
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dev0
Как жаль, что КД не капитан на ОллСтар
+3
0
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Fooler
Особенно в прошлом матче показали тепло,освистав. Он реально похоже в своем мире живёт.
0
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Сергей Пузанков
Ответ Свежий
Мечта детства - ограбить Бруклин больше чем на 100 миллионов?
Ему же не платили за игры, от которых он был отстранён.
0
-1
-1
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noke
Интересно, он реально не понимает, что делает и говорит или сознательно издевается?
+1
0
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Pupo Nuggets
Лол)
+1
0
+1
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Свежий
Мечта детства - ограбить Бруклин больше чем на 100 миллионов?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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