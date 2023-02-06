«Нетс» были готовы обменять Кайри Ирвинга в «Санз» на Криса Пола, Джея Краудера и три пика 1-го раунда
«Финикс» предлагал «Бруклину» Криса Пола, Джея Краудера и выбор в первом раунде драфта за звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Нетс» настаивали на том, чтобы «Санз» увеличили количество пиков 1-го раунда до трех.
«Санз» сделали предложение в течение 18 часов после того, как Ирвинг запросил обмен, но потом потеряли интерес и не стали делать новое предложение.
В итоге «Нетс» обменяли Ирвинга в «Мэверикс». Бруклинский клуб получит от техасцев разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
Ожидается, что «Финикс» будет активен перед дедлайном обменов 9 февраля.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
Ну вот как то сомневаюсь я, что вы правы))
Они получили с Далласа двух крутых игроков на нормальных контрактах. Правильное решение. И к тому же не изменили глобально расклад сил в лиге. Сильвер мог посоветовать Даллас для сделки. Плюс если дарить уж чемпионство Финиксу, то задорого. 3 пика первого - отличная цена. Финикс зря не отдал пики за контракт Пола. Если бы Кайри продлился, то нужно было отдавать.