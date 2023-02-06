«Нетс» были готовы обменять Кайри Ирвинга в «Санз» на Криса Пола, Джея Краудера и три пика 1-го раунда

Теги Даллас Бруклин Крис Пол Финикс НБА Кайри Ирвинг Джей Краудер Баскетбол

«Финикс» предлагал «Бруклину» Криса Пола, Джея Краудера и выбор в первом раунде драфта за звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Нетс» настаивали на том, чтобы «Санз» увеличили количество пиков 1-го раунда до трех.

«Санз» сделали предложение в течение 18 часов после того, как Ирвинг запросил обмен, но потом потеряли интерес и не стали делать новое предложение.

В итоге «Нетс» обменяли Ирвинга в «Мэверикс». Бруклинский клуб получит от техасцев разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Ожидается, что «Финикс» будет активен перед дедлайном обменов 9 февраля.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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9 комментариев

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Archer_Great
Ответ Fooler
Странное решение от руководства Нетс. По мне предложение Финикса самое выгодное.
Стареющий не по дням, а по часам Пол + непонятно в какой форме Краудер + пик 1го раунда непонятно какого года => лучше предложение, чем два крепких на своих позициях ролевика в самом расцвете сил + тот же пик первого раунда?
Ну вот как то сомневаюсь я, что вы правы))
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Roman Boroveev
Теперь мы знаем, хотя догадывались, чем Санс торгует. На Дюранта и Сиакама не хватит, на Онуоби нормально будет.
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Ivan Kuzmenyuk
Крис Пол и Симмонс в одной команде за 3 пика первого - адекватное желание. Финикс обосрался. Если Кайри согласен был продлиться, то нужно было списывать неадекватный контракт Пола за пики на 4 года Кайри и с большой долей вероятности финал конфы минимум.
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Fooler
Странное решение от руководства Нетс. По мне предложение Финикса самое выгодное.
Старый Крис Пол на гигантском контракте при контракте Бена, Краудер, не игравший сезон и пик первого? В том-то и дело, что Бен в команде, а значит нужно через призму этого смотреть.

Они получили с Далласа двух крутых игроков на нормальных контрактах. Правильное решение. И к тому же не изменили глобально расклад сил в лиге. Сильвер мог посоветовать Даллас для сделки. Плюс если дарить уж чемпионство Финиксу, то задорого. 3 пика первого - отличная цена. Финикс зря не отдал пики за контракт Пола. Если бы Кайри продлился, то нужно было отдавать.
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Александр Горлов
Крис Пол-то как рад, наверное.
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Lokomotiv__1992
Ответ Fooler
Странное решение от руководства Нетс. По мне предложение Финикса самое выгодное.
Предложение Далласа и так отличное ) Если Друите не будет держать уровень этого сезона + Смит это отличное )
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kaissa
Ответ Fooler
Странное решение от руководства Нетс. По мне предложение Финикса самое выгодное.
Там один пик был всего. ( Они отдали бы за три) Краудер хуже чем Финни и тем более Смит))) Пол даже сейчас вряд ли лучше чем Динуидди...
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Lokomotiv__1992
А я то думал что они Лал разводят ) 3 пика это жесть они с ума сходят ..
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+2
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Fooler
Странное решение от руководства Нетс. По мне предложение Финикса самое выгодное.
+3
0
+3
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