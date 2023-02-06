«Мэверикс» посоветовались с Лукой Дончичем перед обменом Кайри Ирвинга

Руководители « » прежде, чем согласиться на обмен Кайри Ирвинга, связались с лидером команды , чтобы узнать его мнение о возможной сделке, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Мэверикс» в воскресенье приобрели у «Нетс» звездного разыгрывающего и форварда Маркиффа Морриса. « » получил взамен разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?