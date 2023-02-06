«Мэверикс» посоветовались с Лукой Дончичем перед обменом Кайри Ирвинга

Теги Даллас Бруклин НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Руководители «Далласа» прежде, чем согласиться на обмен Кайри Ирвинга, связались с лидером команды Лукой Дончичем, чтобы узнать его мнение о возможной сделке, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Мэверикс» в воскресенье приобрели у «Нетс» звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга и форварда Маркиффа Морриса. «Бруклин» получил взамен разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexis2020
Надеюсь все таки Даллас станет лучше. Хотя очень рискованный обмен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
morozovvasya
Лука, а ю рэди? Йес ай эм;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий