«Сиксерс» в третий раз под руководством Дока Риверса упустили преимущество в 20 очков

Теги Док Риверс Нью-Йорк Орландо Филадельфия НБА Баскетбол

В воскресенье «Филадельфия» в третий раз под руководством главного тренера Дока Риверса проиграла матч регулярного чемпионата, ведя по ходу встречи с преимуществом в 20 или более очков.

Два из этих трех поражений пришлись на минувшую неделю. Вчера «Сиксерс» упустили преимущество в 21 очко в игре против «Нью-Йорка» (97:108), а в понедельник – во встрече с «Орландо» (109:119).

Почему Дока Риверса так ценят в НБА? Ведь каждый ребенок знает, что он шарлатан

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1 комментарий

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Кэвс2023
Как всем известно, стабильность-признак мастерства.
Так что Мэтр заработал на продление контракта лет на 5!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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