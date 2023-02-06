«Сиксерс» в третий раз под руководством Дока Риверса упустили преимущество в 20 очков
В воскресенье «Филадельфия» в третий раз под руководством главного тренера Дока Риверса проиграла матч регулярного чемпионата, ведя по ходу встречи с преимуществом в 20 или более очков.
Два из этих трех поражений пришлись на минувшую неделю. Вчера «Сиксерс» упустили преимущество в 21 очко в игре против «Нью-Йорка» (97:108), а в понедельник – во встрече с «Орландо» (109:119).
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