«Сиксерс» в третий раз под руководством Дока Риверса упустили преимущество в 20 очков

В воскресенье « » в третий раз под руководством главного тренера Дока Риверса проиграла матч регулярного чемпионата, ведя по ходу встречи с преимуществом в 20 или более очков.

Два из этих трех поражений пришлись на минувшую неделю. Вчера «Сиксерс» упустили преимущество в 21 очко в игре против « » (97:108), а в понедельник – во встрече с « » (109:119).

Почему Дока Риверса так ценят в НБА? Ведь каждый ребенок знает, что он шарлатан