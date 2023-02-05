НБА. «Нью-Йорк» – «Филадельфия», «Новый Орлеан» примет «Сакраменто» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
В 21:00 по московскому времени начнется встреча «Шарлотт» – «Орландо».
Седьмая команда Востока «Нью-Йорк» примет занимающую третье место «Филадельфию». Выпавший из зоны плей-офф «Новый Орлеан» дома сыграет с «Сакраменто», который расположен на третьей строчке в Западной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 февраля, 21.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 6 февраля, 01.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 6 февраля, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 6 февраля, 02.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 6 февраля, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 6 февраля, 03.00, «Target Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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