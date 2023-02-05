Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

В 21:00 по московскому времени начнется встреча « » – « ».

Седьмая команда Востока « » примет занимающую третье место «Филадельфию». Выпавший из зоны плей-офф « » дома сыграет с « », который расположен на третьей строчке в Западной конференции.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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