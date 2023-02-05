НБА. «Нью-Йорк» – «Филадельфия», «Новый Орлеан» примет «Сакраменто» и другие матчи

Теги Шарлотт Кливленд Денвер Индиана Мемфис Миннесота Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия Сакраменто Торонто Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

В 21:00 по московскому времени начнется встреча «Шарлотт» – «Орландо».

Седьмая команда Востока «Нью-Йорк» примет занимающую третье место «Филадельфию». Выпавший из зоны плей-офф «Новый Орлеан» дома сыграет с «Сакраменто», который расположен на третьей строчке в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Орландо
Дата проведения
5 февраля, 21.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Индиана – Кливленд
Дата проведения
6 февраля, 01.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Филадельфия
Дата проведения
6 февраля, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Мемфис – Торонто
Дата проведения
6 февраля, 02.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Сакраменто
Дата проведения
6 февраля, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Миннесота – Денвер
Дата проведения
6 февраля, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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бредихин
за йокича и сабониса
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-1
-1
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paganism
Вперёд Кингс!
Нужно закрепить за собой место в плейофф(вместо ЛАЛ) на десятилетия
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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