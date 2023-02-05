Сергей Быков – о встрече ЦСКА – «Зенит»: «Матчи грандов играются в накале вне зависимости от турнирного положения»

Теги ЦСКА Сергей Быков Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Чемпион Европы-2007 в составе сборной России Сергей Быков заявил, что ЦСКА является фаворитом предстоящего домашнего матча с «Зенитом», но встречи таких грандов проходят в накале вне зависимости от их турнирного положения.

«ЦСКА — фаворит этой встречи. Но «Зенит» имеет опыт, и у них есть Хавьер Паскуаль.

Такие отдельные матчи между грандами российского баскетбола играются в накале вне зависимости от турнирного положения команд», — цитирует Быкова «Матч ТВ».

Матч второго этапа регулярного чемпионата состоится в понедельник, 6 февраля, в «Мегаспорте». Начало – в 20.00 по московскому времени.

ЦСКА выиграл 24 матча подряд и занимает первое место в турнирной таблице с результатом 24-0. «Зенит» находится на третьей строчке – 17-7.

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1 комментарий

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Виталий Желтоусов
Это когда Зенит стал грандом баскетбола?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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