Сергей Быков – о встрече ЦСКА – «Зенит»: «Матчи грандов играются в накале вне зависимости от турнирного положения»

Чемпион Европы-2007 в составе сборной России Сергей Быков заявил, что ЦСКА является фаворитом предстоящего домашнего матча с « », но встречи таких грандов проходят в накале вне зависимости от их турнирного положения.

« — фаворит этой встречи. Но «Зенит» имеет опыт, и у них есть Хавьер Паскуаль.

Такие отдельные матчи между грандами российского баскетбола играются в накале вне зависимости от турнирного положения команд», — цитирует Быкова «Матч ТВ».

Матч второго этапа регулярного чемпионата состоится в понедельник, 6 февраля, в «Мегаспорте». Начало – в 20.00 по московскому времени.

ЦСКА выиграл 24 матча подряд и занимает первое место в турнирной таблице с результатом 24-0. «Зенит» находится на третьей строчке – 17-7.

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