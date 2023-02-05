Лига ВТБ представила промо-ролик к матчу ЦСКА – «Зенит»

Единая лига ВТБ опубликовала промо-ролик к предстоящему матчу недели между московским ЦСКА и санкт-петербургским « ».

выиграл 24 матча подряд и занимает первое место в турнирной таблице с результатом 24-0. «Зенит» находится на третьей строчке – 17-7.

Матч второго этапа регулярного чемпионата состоится в понедельник, 6 февраля, в «Мегаспорте». Начало – в 20.00 по московскому времени.

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3 матча – 3 клатча! Второй этап регулярки в Лиге ВТБ – лучшее, что было с российским баскетболом за последнее время