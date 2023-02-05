Лига ВТБ представила промо-ролик к матчу ЦСКА – «Зенит»

Теги ЦСКА Зенит видео Единая лига ВТБ Баскетбол

Единая лига ВТБ опубликовала промо-ролик к предстоящему матчу недели между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом».

ЦСКА выиграл 24 матча подряд и занимает первое место в турнирной таблице с результатом 24-0. «Зенит» находится на третьей строчке – 17-7.

Матч второго этапа регулярного чемпионата состоится в понедельник, 6 февраля, в «Мегаспорте». Начало – в 20.00 по московскому времени.

Сын против отца, кроссовер Мэйкона и акуна матата. Итоги января в Единой лиге

3 матча – 3 клатча! Второй этап регулярки в Лиге ВТБ – лучшее, что было с российским баскетболом за последнее время

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий