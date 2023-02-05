Майкл Бизли: «Критики Леброна продолжат его ненавидеть после того, как он побьет рекорд Абдул-Джаббара»

Бывший форвард «Майами» и « » уверен, что рекорд не заставит его критиков замолчать.

«Они продолжат ненавидеть его.

В мире довольно большой процент людей, которые просто хотят идти против течения. Это именно то, что мы имеем. Они просто идут против течения.

Леброн – лучший. Он заслужил это. Когда он побьет рекорд Абдул-Джаббара, с этим уже будет не поспорить», – сказал Бизли.

Джеймсу осталось набрать 36 очков, чтобы обойти легендарного по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории .

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым