Майкл Бизли: «Критики Леброна продолжат его ненавидеть после того, как он побьет рекорд Абдул-Джаббара»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Майкл Бизли Баскетбол

Бывший форвард «Майами» и «Лейкерс» Майкл Бизли уверен, что рекорд Леброна Джеймса не заставит его критиков замолчать.

«Они продолжат ненавидеть его.

В мире довольно большой процент людей, которые просто хотят идти против течения. Это именно то, что мы имеем. Они просто идут против течения.

Леброн – лучший. Он заслужил это. Когда он побьет рекорд Абдул-Джаббара, с этим уже будет не поспорить», – сказал Бизли.

Джеймсу осталось набрать 36 очков, чтобы обойти легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

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3 комментария

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Stivi M.D.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ headmaster
После нового рекорда мне будет очень любопытно что старина Скип скажет)
Что Джордан набрал бы эти 40 тысяч если бы играл в современном баскетболе в своем 15 сезоне ,а у Леброна это заняло почти 20 лет
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
headmaster
После нового рекорда мне будет очень любопытно что старина Скип скажет)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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