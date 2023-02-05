Майкл Бизли: «Критики Леброна продолжат его ненавидеть после того, как он побьет рекорд Абдул-Джаббара»
Бывший форвард «Майами» и «Лейкерс» Майкл Бизли уверен, что рекорд Леброна Джеймса не заставит его критиков замолчать.
«Они продолжат ненавидеть его.
В мире довольно большой процент людей, которые просто хотят идти против течения. Это именно то, что мы имеем. Они просто идут против течения.
Леброн – лучший. Он заслужил это. Когда он побьет рекорд Абдул-Джаббара, с этим уже будет не поспорить», – сказал Бизли.
Джеймсу осталось набрать 36 очков, чтобы обойти легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.
Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым
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