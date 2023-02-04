Кайри Ирвинг не сыграет с «Уизардс» из-за травмы

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг пропустит сегодняшний матч против « ». Согласно официальному отчету «Нетс», звездный баскетболист испытывает проблемы с икроножной мышцей.

Ирвинг запросил у руководства клуба обмен. Если «Бруклин» не обменяет защитника до дедлайна (9 февраля), он уйдет на правах свободного агента в июле.

Ранее проходила информация, что разыгрывающий «Лейкерс» также может пропустить сегодняшнюю встречу с « » из-за болезни. Многочисленные слухи указывают на возможность обмена Ирвинга на Уэстбрука перед дедлайном.

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