Кайри Ирвинг не сыграет с «Уизардс» из-за травмы
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг пропустит сегодняшний матч против «Вашингтона». Согласно официальному отчету «Нетс», звездный баскетболист испытывает проблемы с икроножной мышцей.
Ирвинг запросил у руководства клуба обмен. Если «Бруклин» не обменяет защитника до дедлайна (9 февраля), он уйдет на правах свободного агента в июле.
Ранее проходила информация, что разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук также может пропустить сегодняшнюю встречу с «Новым Орлеаном» из-за болезни. Многочисленные слухи указывают на возможность обмена Ирвинга на Уэстбрука перед дедлайном.
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