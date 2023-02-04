Кайри Ирвинг не сыграет с «Уизардс» из-за травмы

Теги травмы возможные переходы Лейкерс Бруклин Новый Орлеан НБА Вашингтон Расселл Уэстбрук Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг пропустит сегодняшний матч против «Вашингтона». Согласно официальному отчету «Нетс», звездный баскетболист испытывает проблемы с икроножной мышцей.

Ирвинг запросил у руководства клуба обмен. Если «Бруклин» не обменяет защитника до дедлайна (9 февраля), он уйдет на правах свободного агента в июле.

Ранее проходила информация, что разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук также может пропустить сегодняшнюю встречу с «Новым Орлеаном» из-за болезни. Многочисленные слухи указывают на возможность обмена Ирвинга на Уэстбрука перед дедлайном.

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12 комментариев

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Lokomotiv__1992
Тиши тиши не спугните) я ещё помню как с 1-3 отыгрались в финале против Гс ) ждём ) если все так серьезно.. то все возможно) И от Рассела избавятся )
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emptinesspetr
Ответ DENBO
Дюрент и Уэстбрук снова вместе)) жизнь - лучший драматург)
Даже если Кайри и поедет в Лейкерс, Уэстбрук достанется третьей, а то и четвертой, команде.
+5
0
+5
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Колючий Пушистик
Неужели Нетс такие идиоты? получить +50 лямов в платежку плюс мертвяка?
0
-3
-3
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depressive_monk
Ответ За Валенсию с 1999
Кайри, добро пожаловать в Даллас Старс. 2 из 3 любимых игрока в одной команде - просто супер. Лига будет сокрушена
Кайри, Давис Бертанс, а кто третий?
0
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Xell
У обоих с Уэстбруком одинаковая травма—Леброний головного мозга)))
+3
-3
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beregost
Получил по щщам от Цая?)
0
-2
-2
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олси
Шаманы заколдовали .
0
-2
-2
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armageddon123456
Ответ Artest
Оба не играют) Совпадение?
Не думаю XD
+8
-2
+6
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За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
0
-13
-13
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DENBO
Дюрент и Уэстбрук снова вместе)) жизнь - лучший драматург)
+17
-3
+14
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Artest
Ответ Antosha-grisha
Понеслась)) неужели уже договорились
Оба не играют)
Совпадение?
+8
-2
+6
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Antosha-grisha
Понеслась)) неужели уже договорились
+3
-1
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