Расселл Уэстбрук может пропустить матч с «Пеликанс» из-за болезни

Теги травмы возможные переходы Лейкерс Бруклин Новый Орлеан НБА Расселл Уэстбрук Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук может пропустить сегодняшний матч против «Нового Орлеана», пишет Los Angeles Times Брэд Тернер.

По официально информации, звездный баскетболист столкнулся с болезнью, не связанной с COVID-19. Его участие в игре находится под вопросом.

Уэстбрук фигурирует в многочисленных слухах об обмене, в том числе с участием Кайри Ирвинга, который выразил руководству «Бруклина» свое желание покинуть команду перед дедлайном.

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8 комментариев

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Korban Cobain
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alex27
Прощай Рассел, мы все тебя так любили в форме Лейкерс! (((((
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TurboMen
Походу чтобы не мешал 63 очка набирать
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Stan WarHammer
Готовится к переезду.
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Xell
Обмен готовят
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armageddon123456
Да по любому из-за болезни, ага
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Pavel Harriss
хм.
+2
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Roman Boroveev
Воспаление хитрости перед трейдом
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