Расселл Уэстбрук может пропустить матч с «Пеликанс» из-за болезни
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук может пропустить сегодняшний матч против «Нового Орлеана», пишет Los Angeles Times Брэд Тернер.
По официально информации, звездный баскетболист столкнулся с болезнью, не связанной с COVID-19. Его участие в игре находится под вопросом.
Уэстбрук фигурирует в многочисленных слухах об обмене, в том числе с участием Кайри Ирвинга, который выразил руководству «Бруклина» свое желание покинуть команду перед дедлайном.
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