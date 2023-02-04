Расселл Уэстбрук может пропустить матч с «Пеликанс» из-за болезни

Разыгрывающий «Лейкерс» может пропустить сегодняшний матч против «Нового Орлеана», пишет Los Angeles Times Брэд Тернер.

По официально информации, звездный баскетболист столкнулся с болезнью, не связанной с COVID-19. Его участие в игре находится под вопросом.

Уэстбрук фигурирует в многочисленных слухах об обмене, в том числе с участием Кайри Ирвинга, который выразил руководству « » свое желание покинуть команду перед дедлайном.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?