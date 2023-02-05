Трей Томпкинс: «ЦСКА накажет за любую расслабленность, за любую ошибку»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Трей Томпкинс Баскетбол

Форвард «Зенита» Трей Томпкинс рассказал о задачах команды на завтрашний матч против ЦСКА в рамках второго этапа регулярки Лиги ВТБ.

«Чтобы победить, нам необходимо играть в свой баскетбол на протяжении всех 40 минут, потому что ЦСКА накажет нас за любую расслабленность, за любую ошибку.

Защита, подборы и движение мяча в нападении — это то, что делает нас опасными в матче с любым соперником, так что именно это мы и должны делать», – цитирует Томпкинса официальный сайт «Зенита».

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