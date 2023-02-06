«Даллас» не гарантировал Кайри Ирвингу продление контракта

Теги Даллас Бруклин НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» не обещал разыгрывающему Кайри Ирвингу новый контракт.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источники в лиге.

«Мэверикс» согласовали с «Бруклином» обмен восьмикратного участника Матча звезд. Техасцы при этом хотят посмотреть, как пройдет остаток сезона для обновленной команды и как будет работать дуэт Кайри Ирвинга с Лукой Дончичем. Только после этого они решат, готовы ли брать на себя долгосрочные обязательства перед скандально известным игроком.

Ирвинг за время выступления в «Нетс» неоднократно попадал в неприятные истории. По ходу текущего сезона Кайри спровоцировал крупный скандал, когда опубликовал сообщение антисемитского характера. Клубу пришлось отстранить плеймейкера на длительный период, пока он не извинился.

В минувшем розыгрыше Ирвинг отказался делать прививку от коронавируса и пропустил большое количество матчей.

Ирвинг претендует на максимальное продление на четыре года и 198,5 миллиона долларов. Его текущий контракт заканчивается 30 июня. После этого он станет неограниченно свободным агентом.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Ответ Евгений Лифшиц
нет, ну серьезно. Дончик и шалфей в одной команде, кому блин это показалось отличной идеей?
Кьюбану же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
4eLOVE4iK
Да до конца сезона как раз всё будет прекрасно, Кайри явно будет осторожен не будет лезть в скандалы, будет хорошо играть и отдаст лидерство Дончичу. Проблемы могут начаться как раз уже после подписания нового контракта, так что как бы там в Далласе не пытались чтото спрогнозировать, всё это вилами по воде.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей 13
Ответ Друг Писателя
До сих пор не понимаю, зачем?
Нужно пробовать, они ничего не теряют. Команда и танцует вокруг Дончича, если Ирвинг не впишется, то возьмут ролевика. И все будет примерно также, как и было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей 13
Ответ Lokomotiv__1992
Гениально) если Ирвинг не продлят .. кто будет играть то ? Они должны на коленях стоять что бы он продлился)
Дончич будет играть. Вопрос в том, сможет ли Ирвинг играть рядом с Дончичем. Если же нет, то станет вопрос, кто вообще может играть рядом с Лукой и какую позицию нужно усилить, если ему сначала не подошел топовый большой Порзингис, и вероятно может не подойти топовый маленький Ирвинг. Как бы то ни было, данная ситуация покажет есть ли проблемы у Дончича, способен ли он задействовать своих звездных партнеров так, чтобы это приносило максимальную пользу команде от их навыков и возможностей. Не в ущерб собственной статистике, разумеется, на это он не пойдет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nocturnal
А то прям сам Кайри захочет продлеваться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл
Ответ Lokomotiv__1992
Гениально) если Ирвинг не продлят .. кто будет играть то ? Они должны на коленях стоять что бы он продлился)
Такое ощущение по вашему комментарию, что если Даллас не продлит Кайри летом, то эта сумма в платежной ведомости будет больше никогда не доступна Мавс )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rodbert
Не секрет, что Лука не самый командный игрок. Так что для продления Ирвингу всего навсего надо расслабиться и позволить Луке и дальше единалить и тогда его гарантированно продлят. А вообще дуэт бомбовый и я жду от них, что они неслабо пошумят в ПО.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Друг Писателя
До сих пор не понимаю, зачем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Да по любому в восторге Кайри. То что хотел конечно же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
Может это Ирвинг ничего не обещал Кьюбану, а не наоборот?)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bek_cp3
Ответ Lokomotiv__1992
Гениально) если Ирвинг не продлят .. кто будет играть то ? Они должны на коленях стоять что бы он продлился)
если не продлят, то место в платежке будет) плюс вариант сэта останется в другую команду за активы какие-то
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Молодцы. Хоть и решили рискнуть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yaderniy Duraley
Было бы славно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Садчиков
У Кьюбана какой то свой техасский сорт шалфея
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Лифшиц
нет, ну серьезно. Дончик и шалфей в одной команде, кому блин это показалось отличной идеей?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Лифшиц
то есть это все они отдали всего за полгода черного еврея? крейзи. Надеюсь Дончик летом потребует обмена, третий сезон мвп уровня в этой помойке сливает
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lokomotiv__1992
Гениально) если Ирвинг не продлят .. кто будет играть то ? Они должны на коленях стоять что бы он продлился)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maryat
Ну тогда надо требовать обмен, однозначно!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Макеев
тут скорее шалфейный сбор ничего не обещал))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий