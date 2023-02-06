«Даллас» не обещал разыгрывающему новый контракт.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источники в лиге.

«Мэверикс» согласовали с « » обмен восьмикратного участника Матча звезд. Техасцы при этом хотят посмотреть, как пройдет остаток сезона для обновленной команды и как будет работать дуэт Кайри Ирвинга с . Только после этого они решат, готовы ли брать на себя долгосрочные обязательства перед скандально известным игроком.

Ирвинг за время выступления в «Нетс» неоднократно попадал в неприятные истории. По ходу текущего сезона Кайри спровоцировал крупный скандал, когда опубликовал сообщение антисемитского характера. Клубу пришлось отстранить плеймейкера на длительный период, пока он не извинился.

В минувшем розыгрыше Ирвинг отказался делать прививку от коронавируса и пропустил большое количество матчей.

Ирвинг претендует на максимальное продление на четыре года и 198,5 миллиона долларов. Его текущий контракт заканчивается 30 июня. После этого он станет неограниченно свободным агентом.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?