Кайри Ирвинг рад обмену в «Даллас» и объединению с Лукой Дончичем

Теги Даллас Бруклин НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Крис Хэйнс Баскетбол

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг (30 лет, 188 см) перейдет из «Бруклина» в «Даллас».

По информации инсайдера Криса Хэйнса, Ирвинг «в восторге» от обмена и «находится в ожидании» объединения с лидером техасцев Лукой Дончичем.

«Нетс» получат взамен разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

«Мэверикс» также получат от «Нетс» форварда Маркиффа Морриса.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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22 комментария

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Максим Тихонов
Ответ Первый глор Кливленда
http://www.sports.ru/basketball/1054952088.html?sl=1
Кайри Ирвинг не в восторге от вашего комментария
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Rodbert
Ответ armageddon123456
Помню, от Бостона он тоже был в восторге... Не, самоуспокоение это хорошо. Особенно после информации что Цай его скинул в Даллас тупо назло, и с ЛАЛ драл 3 шкуры, при том что Далласу обошлось дешевле. И на основании этих всех новостей, Ирвинг КОНЕЧНО ЖЕ в восторге... ага
Как оно получится конечно же никто не знает и это риск. Но факт в том, что если бы Ирвинг реально хотел к Леброну, то окольными путями и схематозами он бы к нему попал. Но Ирвинг не захотел.
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pulyalke
леброн и кайри напоминают парочку росс и рэйчел)) надеюсь они когда нибудь будут вместе))
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armageddon123456
Ответ Rodbert
Ничего подобного. Ирвинг в восторге от обмена, а значит в Даллас он хотел больше чем в ЛА. А может и вообще куда угодно только не в ЛА. В этом ответ Леброну.
Помню, от Бостона он тоже был в восторге... Не, самоуспокоение это хорошо. Особенно после информации что Цай его скинул в Даллас тупо назло, и с ЛАЛ драл 3 шкуры, при том что Далласу обошлось дешевле. И на основании этих всех новостей, Ирвинг КОНЕЧНО ЖЕ в восторге... ага
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Rodbert
Ответ armageddon123456
Ммм... Ирвинг и Цай? Первый устраивал закидоны, второй за это устроил первому "западло"
Ничего подобного. Ирвинг в восторге от обмена, а значит в Даллас он хотел больше чем в ЛА. А может и вообще куда угодно только не в ЛА. В этом ответ Леброну.
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-2
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Alexander Permyakov
Ответ chitago
https://www.sports.ru/basketball/1054921385.html?sl=1 Тут тоже кое-что интересное
Перспективная ветка
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armageddon123456
Ответ Rodbert
Это ответ Леброну, почему же обмен не состоялся и кто в этом виноват.
Ммм... Ирвинг и Цай? Первый устраивал закидоны, второй за это устроил первому "западло"
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chitago
Ответ Первый глор Кливленда
http://www.sports.ru/basketball/1054952088.html?sl=1
https://www.sports.ru/basketball/1054921385.html?sl=1

Тут тоже кое-что интересное
+1
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Rodbert
Это ответ Леброну, почему же обмен не состоялся и кто в этом виноват.
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Адилет Сапаров
Хочется побыстрее посмотреть на Луку с Кайри) Как минимум это это будет шоу))
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k1rr
а Лука Дончич рад, что теперь сможет быстрее летать к маме в Словению? земля же плоская, расстояния меньше
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-1
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emptinesspetr
Уверен, что нет.

Даллас в целом значительно слабее нынешних Нетс. При этом Дюрант лучший игрок современности и его ближайший друг в НБА.
+4
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Гарун Алиев
Ответ Максим Шмальц
Леброн наверное чувствует себя как Марсело Уоллес из Криминального чтива
“Do i look like a bitch?”
+4
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Постой...Я тебя знаю!
Ответ Korban Cobain
приходилось слышать о тебе и твоих сладких речах.
Когда-то и меня вела дорога в Даллас...а потом мне прострелили колено.
+3
0
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Максим Максимов
А дончич в ах... Е
+10
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armageddon123456
Дак в восторге или "в восторге"? Кайри троллит или реально рад? Поди разберись в его голове
+3
0
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Максим Шмальц
Леброн наверное чувствует себя как Марсело Уоллес из Криминального чтива
+14
0
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Kudim41
Что-то я кавычки эти не понял.. это сарказм или стиль подачи новости?
+20
0
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Первый глор Кливленда
http://www.sports.ru/basketball/1054952088.html?sl=1
+38
0
+38
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Korban Cobain
что уже на 4 подписали на словах?))
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Korban Cobain
Ответ Постой...Я тебя знаю!
Да чего уж там, я тоже в восторге)
приходилось слышать о тебе и твоих сладких речах.
+3
0
+3
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Постой...Я тебя знаю!
Да чего уж там, я тоже в восторге)
+6
-1
+5
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