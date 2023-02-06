Кайри Ирвинг рад обмену в «Даллас» и объединению с Лукой Дончичем
Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг (30 лет, 188 см) перейдет из «Бруклина» в «Даллас».
По информации инсайдера Криса Хэйнса, Ирвинг «в восторге» от обмена и «находится в ожидании» объединения с лидером техасцев Лукой Дончичем.
«Нетс» получат взамен разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
«Мэверикс» также получат от «Нетс» форварда Маркиффа Морриса.
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