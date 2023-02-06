Кендрик Перкинс: «Если все сложится удачно, то «Даллас» с Кайри может дойти до финала»
Чемпион НБА, эксперт ESPN Кендрик Перкинс оценил перспективы «Далласа», который выменял у «Бруклина» звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга.
«Считаю, что если «Мэверикс» будут здоровы, и если Кайри будет настроен правильным образом, то они могут дойти до финала», – заявил Перкинс.
Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне НБА провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.
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Ведь после этого с Кайри уже не отделаются 1-2 летним контрактом, а выпишут что-нибудь на 4 года.
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