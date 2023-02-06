Кендрик Перкинс: «Если все сложится удачно, то «Даллас» с Кайри может дойти до финала»

Теги Кендрик Перкинс Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Чемпион НБА, эксперт ESPN Кендрик Перкинс оценил перспективы «Далласа», который выменял у «Бруклина» звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга.

«Считаю, что если «Мэверикс» будут здоровы, и если Кайри будет настроен правильным образом, то они могут дойти до финала», – заявил Перкинс.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне НБА провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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16 комментариев

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Alexander Permyakov
Ответ Сергей Пузанков
А могут и не дойти
Это если сложится неудачно, верно?
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BlackJesus
На самом деле финал (проигранный) для Далласа это самое страшное что может случиться

Ведь после этого с Кайри уже не отделаются 1-2 летним контрактом, а выпишут что-нибудь на 4 года.

Конфето-букетный период уже к середине следующего сезона сменится на шалфейный и уже летом 2024 Дончич может исполнить КД или Хардена, устав охреневать и запросив обмен
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Cubs-V
Кавс в 2018 дошли до финала с 29 защитой. Правда их показатели это сейчас 4 защита ))
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Xell
Ответ Свежий
Ну им в сезоне осталось сыграть меньше 30 игр, сколько им понадобится время только для того, чтобы привыкнуть друг к другу? Потом у Кайри рамадан, как уже писали в комментах. Ощущение, что они вылетят в 1ом раунде, так как защищаться некому. В общем, по моему мнению, летом Кайри перейдет в другой клуб (скорее всего ЛАЛ) В целом, ради эксперимента, обмен интересный для Далласа, им нечего терять, сыграли на "а вдруг выстрелит", ну а если нет, то место в платежке будет свободное на следующий сезон.
А звезд нет свободных на рынке
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Mr.BadGuy
Видел 3-4 игры Далласа в этом сезоне. Если Кайри не начнет как то совсем божить в ПО, то им дальше второго раунда не уйти. И вообще с трудом представляю кто на западе может обыграть здоровый Денвер.
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Xell
А в защите кто у них там?
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Keerya
Аналитика высшего уровня. Так про любую команду можно сказать.
+4
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4eLOVE4iK
бл они даже еще ни одной игры не сыграли! Могут дойти и могут не дойти! И за это людям бабки платят еще и не малые!
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SergER
Ответ Сергей Пузанков
А могут и не дойти
Да-да, аналитика Перка на высшем уровне :)
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dev0
Удачно - это весь запад переломается.
+3
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Сергей Пузанков
А могут и не дойти
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+14
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AnTikVar
Вот так за сутки от "Кайри Ирвингу нельзя доверять" до "Кайри Ирвинг может дотащить их до финала". 🃏
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Свежий
Ну им в сезоне осталось сыграть меньше 30 игр, сколько им понадобится время только для того, чтобы привыкнуть друг к другу? Потом у Кайри рамадан, как уже писали в комментах. Ощущение, что они вылетят в 1ом раунде, так как защищаться некому. В общем, по моему мнению, летом Кайри перейдет в другой клуб (скорее всего ЛАЛ) В целом, ради эксперимента, обмен интересный для Далласа, им нечего терять, сыграли на "а вдруг выстрелит", ну а если нет, то место в платежке будет свободное на следующий сезон.
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-3
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Lokomotiv__1992
Ты бы ещё в плей-офф выйти ) все будет держаться на скоринге двух людей и дно защите ... Боюсь у этой команды потолок меньше чем у прошлой .. у той был характер в прошлом году и защита .. Вуд тот же вроде и накидывает норм , но в защите дыра .. Дончич..Ирвинг.. не их дело пахать в защите .
Не знаю кого надо ставить в старт что бы их вытянуть ) Вот Милуоки правильно подобрали Греку ещё одну звезду , Холидей .. и Дончичу нужен такой же партнёр.
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XobXob
Если если если….
+4
0
+4
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andrushapumba
Спойлер: нет
+10
-2
+8
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