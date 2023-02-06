Чемпион НБА, эксперт ESPN Кендрик Перкинс оценил перспективы « », который выменял у «Бруклина» звездного разыгрывающего .

«Считаю, что если «Мэверикс» будут здоровы, и если Кайри будет настроен правильным образом, то они могут дойти до финала», – заявил Перкинс.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне НБА провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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